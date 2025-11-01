BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena StarHeroes je 0.004637 USD. Sledujte aktualizace cen STARHEROES v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STARHEROES.

Více informací o STARHEROES

Informace o ceně STARHEROES

Co je to STARHEROES

Bílá kniha pro STARHEROES

Oficiální webové stránky STARHEROES

Tokenomika pro STARHEROES

Předpověď cen STARHEROES

Historie STARHEROES

Průvodce nákupem (STARHEROES)

Převodník STARHEROES na fiat měnu

STARHEROES Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo StarHeroes

Kurz StarHeroes(STARHEROES)

Aktuální cena 1 STARHEROES na USD

$0.004637
+0.32%1D
USD
Graf aktuální ceny StarHeroes (STARHEROES)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:10:19 (UTC+8)

Informace o ceně StarHeroes (STARHEROES) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.004542
Nejnižší za 24 h
$ 0.004694
Nejvyšší za 24 h

$ 0.004542
$ 0.004694
$ 1.3053024632863512
$ 0.00283335761097623
0.00%

+0.32%

-8.42%

-8.42%

Cena StarHeroes (STARHEROES) v reálném čase je $ 0.004637. Za posledních 24 hodin se STARHEROES obchodoval v rozmezí od minima $ 0.004542 do maxima $ 0.004694, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STARHEROES v historii je $ 1.3053024632863512, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00283335761097623.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STARHEROES se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +0.32% a za posledních 7 dní o -8.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu StarHeroes (STARHEROES)

No.2165

$ 1.02M
$ 80.46K
$ 3.25M
220.26M
700,000,000
567,276,775.5889779
31.46%

ARB

Aktuální tržní kapitalizace StarHeroes je $ 1.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 80.46K. Objem v oběhu STARHEROES je 220.26M, přičemž celková zásoba je 567276775.5889779. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.25M.

Historie cen v USD pro StarHeroes (STARHEROES)

Sledujte změny cen StarHeroes pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00001479+0.32%
30 dní$ -0.001361-22.70%
60 dní$ +0.001258+37.22%
90 dní$ -0.002679-36.62%
Změna ceny StarHeroes dnes

Dnes zaznamenal STARHEROES změnu o $ +0.00001479 (+0.32%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny StarHeroes za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.001361 (-22.70%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny StarHeroes za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u STARHEROES ke změně o $ +0.001258 (+37.22%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny StarHeroes za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.002679 (-36.62%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům StarHeroes (STARHEROES)?

Podívejte se na stránku Historie cen StarHeroes.

Co je StarHeroes (STARHEROES)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

StarHeroes je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich StarHeroes investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu STARHEROESa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o StarHeroes na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na StarHeroes a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny StarHeroes (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít StarHeroes (STARHEROES) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva StarHeroes (STARHEROES) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro StarHeroes.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny StarHeroes!

Tokenomika pro StarHeroes (STARHEROES)

Pochopení tokenomiky StarHeroes (STARHEROES) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STARHEROES hned teď!

Jak nakupovat StarHeroes (STARHEROES)

Snažíte se zjistit, jak koupit StarHeroes? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit StarHeroes podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

STARHEROES na místní měny

Zdroj StarHeroes

Pokud chcete se podrobněji seznámit s StarHeroes, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka StarHeroes
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně StarHeroes

Jakou hodnotu má dnes StarHeroes (STARHEROES)?
Aktuální cena STARHEROES v USD je 0.004637 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STARHEROES v USD?
Aktuální cena STARHEROES v USD je $ 0.004637. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace StarHeroes?
Tržní kapitalizace STARHEROES je $ 1.02M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STARHEROES v oběhu?
Objem STARHEROES v oběhu je 220.26M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STARHEROES?
STARHEROES dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.3053024632863512 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STARHEROES?
STARHEROES dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00283335761097623 USD.
Jaký je objem obchodování STARHEROES?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STARHEROES je $ 80.46K USD.
Dosáhne STARHEROES letos vyšší ceny?
STARHEROES může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTARHEROES, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

