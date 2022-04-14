Tokenomika pro Serum (SRM)

Zjistěte klíčové informace o Serum (SRM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Serum (SRM)

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

Oficiální webové stránky:
https://portal.projectserum.com/
Bílá kniha:
https://docs.projectserum.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt

Serum (SRM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Serum (SRM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.73M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 263.24M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 13.6943
Historické minimum:
$ 0.008542735231380561
Aktuální cena:
$ 0.01418
Tokenomika Serum (SRM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Serum (SRM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SRM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SRM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SRM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSRM!

Jak nakupovat SRM

Chtěli byste si přidat Serum (SRM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SRM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Serum (SRM)

Analýza historie cen SRM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SRM

Chcete vědět, kam může SRM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SRM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.