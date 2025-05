SRM

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

JménoSRM

PoziceNo.1460

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.12%

Objem v oběhu263,244,669

Max. objem0

Celkový objem1,092,844,982

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum13.72061656,2021-09-11

Nejnižší cena0.011416852800779958,2025-05-04

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

