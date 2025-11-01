BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Somnia je 0.4007 USD. Sledujte aktualizace cen SOMI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SOMI.

Více informací o SOMI

Informace o ceně SOMI

Co je to SOMI

Bílá kniha pro SOMI

Oficiální webové stránky SOMI

Tokenomika pro SOMI

Předpověď cen SOMI

Historie SOMI

Průvodce nákupem (SOMI)

Převodník SOMI na fiat měnu

SOMI Spot

SOMI USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Somnia

Kurz Somnia(SOMI)

Aktuální cena 1 SOMI na USD

$0.4009
$0.4009$0.4009
-6.02%1D
USD
Graf aktuální ceny Somnia (SOMI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:17:26 (UTC+8)

Informace o ceně Somnia (SOMI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.39
$ 0.39$ 0.39
Nejnižší za 24 h
$ 0.436
$ 0.436$ 0.436
Nejvyšší za 24 h

$ 0.39
$ 0.39$ 0.39

$ 0.436
$ 0.436$ 0.436

--
----

--
----

+0.65%

-6.02%

-24.97%

-24.97%

Cena Somnia (SOMI) v reálném čase je $ 0.4007. Za posledních 24 hodin se SOMI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.39 do maxima $ 0.436, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SOMI v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SOMI se za poslední hodinu změnila o +0.65%, za 24 hodin o -6.02% a za posledních 7 dní o -24.97%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Somnia (SOMI)

--
----

$ 326.63K
$ 326.63K$ 326.63K

$ 400.70M
$ 400.70M$ 400.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOMNIA

Aktuální tržní kapitalizace Somnia je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 326.63K. Objem v oběhu SOMI je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 400.70M.

Historie cen v USD pro Somnia (SOMI)

Sledujte změny cen Somnia pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.02568-6.02%
30 dní$ -0.4874-54.89%
60 dní$ +0.3007+300.70%
90 dní$ +0.3007+300.70%
Změna ceny Somnia dnes

Dnes zaznamenal SOMI změnu o $ -0.02568 (-6.02%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Somnia za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.4874 (-54.89%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Somnia za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SOMI ke změně o $ +0.3007 (+300.70%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Somnia za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.3007 (+300.70%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Somnia (SOMI)?

Podívejte se na stránku Historie cen Somnia.

Co je Somnia (SOMI)

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Somnia je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Somnia investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SOMIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Somnia na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Somnia a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Somnia (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Somnia (SOMI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Somnia (SOMI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Somnia.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Somnia!

Tokenomika pro Somnia (SOMI)

Pochopení tokenomiky Somnia (SOMI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SOMI hned teď!

Jak nakupovat Somnia (SOMI)

Snažíte se zjistit, jak koupit Somnia? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Somnia podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SOMI na místní měny

Zdroj Somnia

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Somnia, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Somnia
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Somnia

Jakou hodnotu má dnes Somnia (SOMI)?
Aktuální cena SOMI v USD je 0.4007 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SOMI v USD?
Aktuální cena SOMI v USD je $ 0.4007. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Somnia?
Tržní kapitalizace SOMI je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SOMI v oběhu?
Objem SOMI v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SOMI?
SOMI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SOMI?
SOMI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování SOMI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SOMI je $ 326.63K USD.
Dosáhne SOMI letos vyšší ceny?
SOMI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSOMI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:17:26 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod SOMI na USD

Částka

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0.4007 USD

Obchodujte SOMI

SOMI/USDC
$0.401
$0.401$0.401
-5.84%
SOMI/USDT
$0.4009
$0.4009$0.4009
-5.82%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

