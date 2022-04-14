Tokenomika pro SOLVEX (SOLVEX)

Zjistěte klíčové informace o SOLVEX (SOLVEX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SOLVEX (SOLVEX)

Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.

Oficiální webové stránky:
https://solvex.network/
Bílá kniha:
https://solvex-network.gitbook.io/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x8c47fcbcf4fc23f57b59527a96ee3b0944c3946c

SOLVEX (SOLVEX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SOLVEX (SOLVEX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M
Celkový objem:
Objem v oběhu:
$ 49.53M
$ 49.53M$ 49.53M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 0.492
$ 0.492$ 0.492
Historické minimum:
$ 0.002923721992189495
$ 0.002923721992189495$ 0.002923721992189495
Aktuální cena:
$ 0.0438
$ 0.0438$ 0.0438

Tokenomika SOLVEX (SOLVEX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SOLVEX (SOLVEX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOLVEX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOLVEX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOLVEX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOLVEX!

Jak nakupovat SOLVEX

Chtěli byste si přidat SOLVEX (SOLVEX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SOLVEX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro SOLVEX (SOLVEX)

Analýza historie cen SOLVEX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SOLVEX

Chcete vědět, kam může SOLVEX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOLVEX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.