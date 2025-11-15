Tokenomika pro Sogni AI (SOGNI)

Zjistěte klíčové informace o Sogni AI (SOGNI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:14:45 (UTC+8)
Sogni AI (SOGNI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sogni AI (SOGNI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 38.04M
$ 38.04M
Historické maximum:
$ 0.008512
$ 0.008512
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.003804
$ 0.003804

Informace o Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Oficiální webové stránky:
https://www.sogni.ai/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/jse8v2m9yvz5gdwi
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xe014d2a4da6e450f21b5050120d291e63c8940fd

Tokenomika Sogni AI (SOGNI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sogni AI (SOGNI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOGNI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOGNI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOGNI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOGNI!

