Dnešní aktuální cena Sogni AI je 0.004725 USD. Sledujte aktualizace cen SOGNI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SOGNI.

Více informací o SOGNI

Informace o ceně SOGNI

Co je to SOGNI

Bílá kniha pro SOGNI

Oficiální webové stránky SOGNI

Tokenomika pro SOGNI

Předpověď cen SOGNI

Historie SOGNI

Průvodce nákupem (SOGNI)

Převodník SOGNI na fiat měnu

Logo Sogni AI

Kurz Sogni AI(SOGNI)

Aktuální cena 1 SOGNI na USD

$0.004724
$0.004724
-0.27%1D
USD
Graf aktuální ceny Sogni AI (SOGNI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:09:10 (UTC+8)

Informace o ceně Sogni AI (SOGNI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.004702
$ 0.004702
Nejnižší za 24 h
$ 0.004796
$ 0.004796
Nejvyšší za 24 h

$ 0.004702
$ 0.004702

$ 0.004796
$ 0.004796

--
--

--
--

-0.47%

-0.27%

-4.80%

-4.80%

Cena Sogni AI (SOGNI) v reálném čase je $ 0.004725. Za posledních 24 hodin se SOGNI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.004702 do maxima $ 0.004796, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SOGNI v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SOGNI se za poslední hodinu změnila o -0.47%, za 24 hodin o -0.27% a za posledních 7 dní o -4.80%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sogni AI (SOGNI)

--
--

$ 54.86K
$ 54.86K

$ 47.25M
$ 47.25M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Sogni AI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 54.86K. Objem v oběhu SOGNI je --, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 47.25M.

Historie cen v USD pro Sogni AI (SOGNI)

Sledujte změny cen Sogni AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00001279-0.27%
30 dní$ +0.001213+34.53%
60 dní$ +0.000318+7.21%
90 dní$ +0.002004+73.64%
Změna ceny Sogni AI dnes

Dnes zaznamenal SOGNI změnu o $ -0.00001279 (-0.27%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Sogni AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.001213 (+34.53%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Sogni AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SOGNI ke změně o $ +0.000318 (+7.21%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Sogni AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.002004 (+73.64%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Sogni AI (SOGNI)?

Podívejte se na stránku Historie cen Sogni AI.

Co je Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Sogni AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SOGNIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Sogni AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Sogni AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Sogni AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sogni AI (SOGNI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sogni AI (SOGNI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sogni AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sogni AI!

Tokenomika pro Sogni AI (SOGNI)

Pochopení tokenomiky Sogni AI (SOGNI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SOGNI hned teď!

Jak nakupovat Sogni AI (SOGNI)

Snažíte se zjistit, jak koupit Sogni AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Sogni AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SOGNI na místní měny

Zdroj Sogni AI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Sogni AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Sogni AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sogni AI

Jakou hodnotu má dnes Sogni AI (SOGNI)?
Aktuální cena SOGNI v USD je 0.004725 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SOGNI v USD?
Aktuální cena SOGNI v USD je $ 0.004725. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sogni AI?
Tržní kapitalizace SOGNI je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SOGNI v oběhu?
Objem SOGNI v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SOGNI?
SOGNI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SOGNI?
SOGNI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování SOGNI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SOGNI je $ 54.86K USD.
Dosáhne SOGNI letos vyšší ceny?
SOGNI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSOGNI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:09:10 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Sogni AI (SOGNI)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

