Tokenomika pro Sensay (SNSY)
Informace o Sensay (SNSY)
Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.
Sensay (SNSY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sensay (SNSY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Sensay (SNSY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Sensay (SNSY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SNSY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SNSY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SNSY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSNSY!
Jak nakupovat SNSY
Chtěli byste si přidat Sensay (SNSY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SNSY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Sensay (SNSY)
Analýza historie cen SNSY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny SNSY
Chcete vědět, kam může SNSY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SNSY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Sensay (SNSY)
Částka
1 SNSY = 0.001994 USD