Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

JménoSNSY

PoziceNo.1089

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu5,205,827,044

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.5205%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.012149855290302767,2024-12-12

Nejnižší cena0.000732031742351647,2024-06-24

Veřejný blockchainETH

