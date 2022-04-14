Tokenomika pro Snapmuse.io (SMX)

Zjistěte klíčové informace o Snapmuse.io (SMX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Snapmuse.io (SMX)

Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”).

Oficiální webové stránky:
https://snapmuse.io/
Bílá kniha:
https://snapmuse.io/lightpaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA

Snapmuse.io (SMX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Snapmuse.io (SMX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 826.50K
$ 826.50K$ 826.50K
Historické maximum:
$ 0.0967
$ 0.0967$ 0.0967
Historické minimum:
$ 0.000667375582576052
$ 0.000667375582576052$ 0.000667375582576052
Aktuální cena:
$ 0.001653
$ 0.001653$ 0.001653

Tokenomika Snapmuse.io (SMX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Snapmuse.io (SMX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SMX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SMX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SMX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSMX!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.