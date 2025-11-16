Tokenomika pro SLIMEX (SLX)

Tokenomika pro SLIMEX (SLX)

Zjistěte klíčové informace o SLIMEX (SLX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-16 02:49:32 (UTC+8)
USD

SLIMEX (SLX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SLIMEX (SLX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.52M
$ 11.52M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 1.73B
$ 1.73B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 66.46M
$ 66.46M
Historické maximum:
$ 0.0162
$ 0.0162
Historické minimum:
$ 0.005582250839159196
$ 0.005582250839159196
Aktuální cena:
$ 0.006646
$ 0.006646

Informace o SLIMEX (SLX)

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

Oficiální webové stránky:
https://slimex.io/
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1DdGZRjbGlLs3sSqrNQHxDLx3mPGgw_F9/view?usp=share_link
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x8A063A9ff4dE28dcB87117cc759BE6cE70e09F81

Tokenomika SLIMEX (SLX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SLIMEX (SLX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SLX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SLX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SLX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSLX!

Jak nakupovat SLX

Chtěli byste si přidat SLIMEX (SLX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SLX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro SLIMEX (SLX)

Analýza historie cen SLX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SLX

Chcete vědět, kam může SLX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SLX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

