BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena SLIMEX je 0.0118 USD. Sledujte aktualizace cen SLX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SLX.Dnešní aktuální cena SLIMEX je 0.0118 USD. Sledujte aktualizace cen SLX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SLX.

Více informací o SLX

Informace o ceně SLX

Co je to SLX

Bílá kniha pro SLX

Oficiální webové stránky SLX

Tokenomika pro SLX

Předpověď cen SLX

Historie SLX

Průvodce nákupem (SLX)

Převodník SLX na fiat měnu

SLX Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo SLIMEX

Kurz SLIMEX(SLX)

Aktuální cena 1 SLX na USD

$0.01202
$0.01202$0.01202
+23.53%1D
USD
Graf aktuální ceny SLIMEX (SLX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:22:31 (UTC+8)

Informace o ceně SLIMEX (SLX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0094
$ 0.0094$ 0.0094
Nejnižší za 24 h
$ 0.01325
$ 0.01325$ 0.01325
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0094
$ 0.0094$ 0.0094

$ 0.01325
$ 0.01325$ 0.01325

$ 0.0201275829066775
$ 0.0201275829066775$ 0.0201275829066775

$ 0.005582250839159196
$ 0.005582250839159196$ 0.005582250839159196

+1.98%

+23.53%

+0.68%

+0.68%

Cena SLIMEX (SLX) v reálném čase je $ 0.0118. Za posledních 24 hodin se SLX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0094 do maxima $ 0.01325, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SLX v historii je $ 0.0201275829066775, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.005582250839159196.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SLX se za poslední hodinu změnila o +1.98%, za 24 hodin o +23.53% a za posledních 7 dní o +0.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SLIMEX (SLX)

No.809

$ 20.45M
$ 20.45M$ 20.45M

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 118.00M
$ 118.00M$ 118.00M

1.73B
1.73B 1.73B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

17.33%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace SLIMEX je $ 20.45M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 1.05M. Objem v oběhu SLX je 1.73B, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 118.00M.

Historie cen v USD pro SLIMEX (SLX)

Sledujte změny cen SLIMEX pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0022896+23.53%
30 dní$ +0.0018+18.00%
60 dní$ +0.0018+18.00%
90 dní$ +0.0018+18.00%
Změna ceny SLIMEX dnes

Dnes zaznamenal SLX změnu o $ +0.0022896 (+23.53%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny SLIMEX za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0018 (+18.00%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny SLIMEX za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SLX ke změně o $ +0.0018 (+18.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny SLIMEX za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0018 (+18.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům SLIMEX (SLX)?

Podívejte se na stránku Historie cen SLIMEX.

Co je SLIMEX (SLX)

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

SLIMEX je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich SLIMEX investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SLXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o SLIMEX na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na SLIMEX a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny SLIMEX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SLIMEX (SLX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SLIMEX (SLX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SLIMEX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SLIMEX!

Tokenomika pro SLIMEX (SLX)

Pochopení tokenomiky SLIMEX (SLX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SLX hned teď!

Jak nakupovat SLIMEX (SLX)

Snažíte se zjistit, jak koupit SLIMEX? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit SLIMEX podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SLX na místní měny

1 SLIMEX(SLX) na VND
310.517
1 SLIMEX(SLX) na AUD
A$0.017936
1 SLIMEX(SLX) na GBP
0.008968
1 SLIMEX(SLX) na EUR
0.010148
1 SLIMEX(SLX) na USD
$0.0118
1 SLIMEX(SLX) na MYR
RM0.049442
1 SLIMEX(SLX) na TRY
0.495954
1 SLIMEX(SLX) na JPY
¥1.8054
1 SLIMEX(SLX) na ARS
ARS$16.929696
1 SLIMEX(SLX) na RUB
0.948602
1 SLIMEX(SLX) na INR
1.047486
1 SLIMEX(SLX) na IDR
Rp196.666588
1 SLIMEX(SLX) na PHP
0.692542
1 SLIMEX(SLX) na EGP
￡E.0.557314
1 SLIMEX(SLX) na BRL
R$0.063366
1 SLIMEX(SLX) na CAD
C$0.01652
1 SLIMEX(SLX) na BDT
1.443376
1 SLIMEX(SLX) na NGN
17.051944
1 SLIMEX(SLX) na COP
$45.38457
1 SLIMEX(SLX) na ZAR
R.0.204966
1 SLIMEX(SLX) na UAH
0.49501
1 SLIMEX(SLX) na TZS
T.Sh.28.921564
1 SLIMEX(SLX) na VES
Bs2.6078
1 SLIMEX(SLX) na CLP
$11.1156
1 SLIMEX(SLX) na PKR
Rs3.33232
1 SLIMEX(SLX) na KZT
6.230164
1 SLIMEX(SLX) na THB
฿0.380196
1 SLIMEX(SLX) na TWD
NT$0.363322
1 SLIMEX(SLX) na AED
د.إ0.043306
1 SLIMEX(SLX) na CHF
Fr0.00944
1 SLIMEX(SLX) na HKD
HK$0.091686
1 SLIMEX(SLX) na AMD
֏4.500284
1 SLIMEX(SLX) na MAD
.د.م0.108914
1 SLIMEX(SLX) na MXN
$0.219008
1 SLIMEX(SLX) na SAR
ريال0.04425
1 SLIMEX(SLX) na ETB
Br1.812834
1 SLIMEX(SLX) na KES
KSh1.520312
1 SLIMEX(SLX) na JOD
د.أ0.0083662
1 SLIMEX(SLX) na PLN
0.043424
1 SLIMEX(SLX) na RON
лв0.052038
1 SLIMEX(SLX) na SEK
kr0.111864
1 SLIMEX(SLX) na BGN
лв0.019942
1 SLIMEX(SLX) na HUF
Ft3.970346
1 SLIMEX(SLX) na CZK
0.248862
1 SLIMEX(SLX) na KWD
د.ك0.003599
1 SLIMEX(SLX) na ILS
0.03835
1 SLIMEX(SLX) na BOB
Bs0.081538
1 SLIMEX(SLX) na AZN
0.02006
1 SLIMEX(SLX) na TJS
SM0.108324
1 SLIMEX(SLX) na GEL
0.031978
1 SLIMEX(SLX) na AOA
Kz10.815762
1 SLIMEX(SLX) na BHD
.د.ب0.004425
1 SLIMEX(SLX) na BMD
$0.0118
1 SLIMEX(SLX) na DKK
kr0.076346
1 SLIMEX(SLX) na HNL
L0.309396
1 SLIMEX(SLX) na MUR
0.539732
1 SLIMEX(SLX) na NAD
$0.204022
1 SLIMEX(SLX) na NOK
kr0.119416
1 SLIMEX(SLX) na NZD
$0.020532
1 SLIMEX(SLX) na PAB
B/.0.0118
1 SLIMEX(SLX) na PGK
K0.04956
1 SLIMEX(SLX) na QAR
ر.ق0.042834
1 SLIMEX(SLX) na RSD
дин.1.198644
1 SLIMEX(SLX) na UZS
soʻm140.476168
1 SLIMEX(SLX) na ALL
L0.985182
1 SLIMEX(SLX) na ANG
ƒ0.021122
1 SLIMEX(SLX) na AWG
ƒ0.021122
1 SLIMEX(SLX) na BBD
$0.0236
1 SLIMEX(SLX) na BAM
KM0.019824
1 SLIMEX(SLX) na BIF
Fr34.4914
1 SLIMEX(SLX) na BND
$0.015222
1 SLIMEX(SLX) na BSD
$0.0118
1 SLIMEX(SLX) na JMD
$1.88859
1 SLIMEX(SLX) na KHR
47.2
1 SLIMEX(SLX) na KMF
Fr5.0268
1 SLIMEX(SLX) na LAK
256.521734
1 SLIMEX(SLX) na LKR
රු3.582244
1 SLIMEX(SLX) na MDL
L0.200246
1 SLIMEX(SLX) na MGA
Ar52.91474
1 SLIMEX(SLX) na MOP
P0.094518
1 SLIMEX(SLX) na MVR
0.18054
1 SLIMEX(SLX) na MWK
MK20.41518
1 SLIMEX(SLX) na MZN
MT0.75402
1 SLIMEX(SLX) na NPR
रु1.668992
1 SLIMEX(SLX) na PYG
83.6856
1 SLIMEX(SLX) na RWF
Fr17.1454
1 SLIMEX(SLX) na SBD
$0.097114
1 SLIMEX(SLX) na SCR
0.161188
1 SLIMEX(SLX) na SRD
$0.4543
1 SLIMEX(SLX) na SVC
$0.10325
1 SLIMEX(SLX) na SZL
L0.204022
1 SLIMEX(SLX) na TMT
m0.0413
1 SLIMEX(SLX) na TND
د.ت0.0347392
1 SLIMEX(SLX) na TTD
$0.079886
1 SLIMEX(SLX) na UGX
Sh40.9696
1 SLIMEX(SLX) na XAF
Fr6.667
1 SLIMEX(SLX) na XCD
$0.03186
1 SLIMEX(SLX) na XOF
Fr6.667
1 SLIMEX(SLX) na XPF
Fr1.2036
1 SLIMEX(SLX) na BWP
P0.158002
1 SLIMEX(SLX) na BZD
$0.023718
1 SLIMEX(SLX) na CVE
$1.12159
1 SLIMEX(SLX) na DJF
Fr2.0886
1 SLIMEX(SLX) na DOP
$0.755908
1 SLIMEX(SLX) na DZD
د.ج1.533646
1 SLIMEX(SLX) na FJD
$0.026668
1 SLIMEX(SLX) na GNF
Fr101.716
1 SLIMEX(SLX) na GTQ
Q0.090152
1 SLIMEX(SLX) na GYD
$2.471156
1 SLIMEX(SLX) na ISK
kr1.4632

Zdroj SLIMEX

Pokud chcete se podrobněji seznámit s SLIMEX, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka SLIMEX
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SLIMEX

Jakou hodnotu má dnes SLIMEX (SLX)?
Aktuální cena SLX v USD je 0.0118 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SLX v USD?
Aktuální cena SLX v USD je $ 0.0118. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SLIMEX?
Tržní kapitalizace SLX je $ 20.45M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SLX v oběhu?
Objem SLX v oběhu je 1.73B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SLX?
SLX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0201275829066775 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SLX?
SLX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.005582250839159196 USD.
Jaký je objem obchodování SLX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SLX je $ 1.05M USD.
Dosáhne SLX letos vyšší ceny?
SLX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSLX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:22:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SLIMEX (SLX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod SLX na USD

Částka

SLX
SLX
USD
USD

1 SLX = 0.0118 USD

Obchodujte SLX

SLX/USDT
$0.01202
$0.01202$0.01202
+23.15%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,139.25
$110,139.25$110,139.25

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.94
$3,876.94$3,876.94

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02402
$0.02402$0.02402

-25.35%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.15
$186.15$186.15

-1.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.94
$3,876.94$3,876.94

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,139.25
$110,139.25$110,139.25

-0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.15
$186.15$186.15

-1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5096
$2.5096$2.5096

-0.57%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10000
$0.10000$0.10000

+100.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01999
$0.01999$0.01999

-0.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00538
$0.00538$0.00538

+348.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054368
$0.0054368$0.0054368

+177.10%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0048
$0.0048$0.0048

+92.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000834
$0.0000834$0.0000834

+66.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.261
$20.261$20.261

+57.50%