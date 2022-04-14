Tokenomika pro SKI MASK DOG (SKI)

Tokenomika pro SKI MASK DOG (SKI)

Zjistěte klíčové informace o SKI MASK DOG (SKI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.


Informace o SKI MASK DOG (SKI)

Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain.

Oficiální webové stránky:
https://skimaskdog.tech
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149

SKI MASK DOG (SKI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SKI MASK DOG (SKI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 70.81M
$ 70.81M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 989.40M
$ 989.40M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 71.57M
$ 71.57M
Historické maximum:
$ 0.45
$ 0.45
Historické minimum:
$ 0.000403026646024225
$ 0.000403026646024225
Aktuální cena:
$ 0.07157
$ 0.07157

Tokenomika SKI MASK DOG (SKI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SKI MASK DOG (SKI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SKI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SKI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SKI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSKI!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.