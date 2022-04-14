Tokenomika pro Sidus Heroes (SIDUS)

Tokenomika pro Sidus Heroes (SIDUS)

Zjistěte klíčové informace o Sidus Heroes (SIDUS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Sidus Heroes (SIDUS)

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Oficiální webové stránky:
https://sidusheroes.com/
Bílá kniha:
https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102

Sidus Heroes (SIDUS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sidus Heroes (SIDUS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.40M
$ 10.40M$ 10.40M
Celkový objem:
$ 30.00B
$ 30.00B$ 30.00B
Objem v oběhu:
$ 14.42B
$ 14.42B$ 14.42B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.63M
$ 21.63M$ 21.63M
Historické maximum:
$ 0.009586
$ 0.009586$ 0.009586
Historické minimum:
$ 0.000546301219423542
$ 0.000546301219423542$ 0.000546301219423542
Aktuální cena:
$ 0.000721
$ 0.000721$ 0.000721

Tokenomika Sidus Heroes (SIDUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sidus Heroes (SIDUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SIDUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SIDUS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SIDUS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSIDUS!

