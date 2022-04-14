Tokenomika pro SHIBAINU (SHIB)
Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.
Overview
Shiba Inu (SHIB) is a meme-based ERC-20 token launched on Ethereum in July 2020. It is the flagship token of the Shiba Inu ecosystem, which also includes BONE, LEASH, and the newer TREAT token. The project is community-driven, with a focus on decentralization and broad participation.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: 1 quadrillion SHIB tokens were minted at launch.
- No Ongoing Issuance: There is no ongoing minting or inflation for SHIB; the supply is fixed except for burns.
- Burn Mechanism: A significant portion of the supply has been burned, and additional burns occur via the ShibaSwap Burn Portal and on Shibarium.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Amount (SHIB)
|% of Initial Supply
|Notes
|Uniswap Liquidity Pool
|500 trillion
|50%
|Locked at launch for decentralized trading
|Vitalik Buterin
|500 trillion
|50%
|Sent to Ethereum co-founder; ~82% burned, ~10% donated to charity
|Project Team
|0
|0%
|No allocation to team, advisors, or insiders
- Vitalik Buterin's Actions: Of the 500 trillion SHIB sent to Vitalik Buterin, ~410 trillion were burned, and 50 trillion were donated to the India COVID Relief Fund. The remainder was either held or distributed.
Usage and Incentive Mechanisms
SHIB Token
- Staking ("Bury"): Users can stake SHIB to receive xSHIB, which entitles holders to:
- Inflationary BONE rewards
- A share of 0.10% of swap fees from ShibaSwap (paid in ETH)
- Liquidity Provision ("Dig"): Users can provide SHIB and a paired asset as liquidity on ShibaSwap to earn transaction fees and additional rewards.
- Burn for RYOSHI: SHIB can be burned to earn RYOSHI token rewards.
- Payments: SHIB is accepted as a payment method in various integrations.
TREAT Token (Ecosystem Expansion)
- Rewards & Governance: TREAT is used for rewards, governance, and unlocking advanced features in the Shiba Inu ecosystem.
- Yield Farming: Powers "WOOF Wars: Farming 2.0," allowing users to maximize earnings and influence liquidity rewards via veTREAT (vote-escrowed TREAT).
- Voting: TREAT holders can participate in governance and strategic decision-making.
- Payments: Enables on-chain payments via SHIB Pay.
Locking and Unlocking Mechanisms
- Staking Lock: When users stake SHIB ("Bury"), they receive xSHIB, which can be redeemed for the underlying SHIB plus rewards. There is no fixed lock-up period, but rewards accrue over time.
- Liquidity Provision: LP tokens can be staked ("Woof") for additional rewards; withdrawal is subject to protocol rules but not hard time locks.
- No Team/Insider Vesting: There are no disclosed team or advisor allocations, so no vesting or unlock schedules for insiders.
- Token Burns: Burns are permanent and reduce the circulating supply.
Circulating Supply and Unlocks
- Current Circulating Supply: As of July 2025, the circulating supply is approximately 589.2 trillion SHIB, showing a slight decrease over the past year due to ongoing burns.
- No Scheduled Unlocks: There are no scheduled unlocks or vesting events for SHIB, as the initial supply was fully distributed at launch and subsequent burns are voluntary.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|1 quadrillion minted at launch, no further issuance
|Allocation
|50% Uniswap LP, 50% Vitalik Buterin (mostly burned/donated), 0% team/advisors
|Usage
|Staking, liquidity provision, burning, payments, governance (via TREAT)
|Incentives
|BONE rewards, swap fees, RYOSHI rewards, TREAT rewards, governance influence
|Locking
|Staking and LP staking (no hard lock, rewards accrue over time)
|Unlocking
|No scheduled unlocks; burns reduce supply; staking/LP tokens can be withdrawn per rules
Additional Notes
- Decentralization: The project is governed by the community, with proposals executed by a multi-sig wallet.
- No Superuser Privileges: No evidence of superusers able to modify balances or transactions.
- No Team Allocation: The team did not reserve tokens for themselves, and compensation details are undisclosed.
Implications and Considerations
- Deflationary Pressure: Ongoing burns and no new issuance create deflationary pressure on SHIB.
- Community-Driven: The lack of team allocation and open governance mechanisms reinforce decentralization.
- Ecosystem Growth: The introduction of TREAT and other tokens expands utility and engagement, but also adds complexity.
- No Vesting Risks: Absence of large scheduled unlocks reduces risk of sudden supply shocks.
Shiba Inu’s token economics are designed to maximize community participation, reward engagement, and ensure a deflationary supply trajectory, with all major allocations and mechanisms transparently executed on-chain.
Tokenomika SHIBAINU (SHIB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SHIBAINU (SHIB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SHIB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SHIB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SHIB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHIB!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
