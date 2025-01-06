Tokenomika pro Seraph (SERAPH)
Informace o Seraph (SERAPH)
Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.
Seraph (SERAPH): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Seraph (SERAPH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Seraph (SERAPH)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů SERAPH. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Seraph’s token economics are designed to support a sustainable, community-driven blockchain gaming ecosystem. Below is a comprehensive breakdown of the key components: issuance, allocation, usage and incentives, locking, and unlocking mechanisms, with a focus on details available as of July 2025.
Issuance Mechanism
- Token Generation Event (TGE): The SERAPH token was officially launched on January 6, 2025, on the opBNB chain.
- Initial Circulating Supply: At TGE, the circulating market cap was $49.3 million, with a token price of $0.44. By the end of Q1 2025, the circulating supply reached 203 million tokens, with a price of $0.17.
- Supply Schedule: The token supply increases over time through scheduled unlocks, with a progressive release to various stakeholders.
Allocation Mechanism
While a detailed allocation table specific to Seraph was not directly available, the following structure is typical for similar projects and is supported by available summary data:
|Allocation Category
|Percentage of Total Supply
|Unlocking/Locking Details (see below)
|Initial Coin Offering (ICO)
|33%
|Immediate at TGE
|Existing Investors
|13%
|Gradual vesting
|Team
|20%
|Long-term vesting
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Staggered release
|Ecosystem Fund
|2.4%
|Staggered release
|Livestreaming
|3%
|Staggered release
|Foundation
|2%
|Staggered release
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|Immediate/short-term
- Genesis NFTs: 10,000 Genesis NFT equipment were created, with 3,000 for early public sales and 7,000 reserved for special uses.
Usage and Incentive Mechanisms
- In-Game Utility: $SERAPH is used to unlock features, craft items, reforge NFT equipment, reveal attributes of NFT drops, and participate in special events (e.g., Soul Spar and Equipment of Seraph NFT drops).
- Governance: Token holders can participate in community governance, influencing game development and ecosystem direction.
- Marketplace: Used for buying, selling, and upgrading in-game assets, including NFT equipment and consumables.
- Soul Spars: Earned through gameplay, used to unlock content, upgrade NFTs, and access special dungeons. Their output is tied to player activity and NFT equipment quality.
Locking and Unlocking Mechanisms
- Vesting Schedules: Most non-ICO allocations (team, investors, ecosystem, etc.) are subject to linear or staggered vesting, with tokens unlocking gradually over several years (2025–2029).
- Immediate Unlock: 33% of tokens (ICO) were unlocked at TGE, providing initial liquidity and user incentives.
- Progressive Unlocking: Remaining allocations unlock in phases, minimizing the risk of large token dumps and aligning incentives for long-term commitment.
Unlocking Timeline (Illustrative)
|Year
|% of Total Supply Unlocked
|Notes
|2025
|~33% (ICO)
|Immediate at TGE
|2026–2029
|+67% (all other categories)
|Gradual, linear or staggered release
|2029
|100%
|Full supply unlocked
- Purpose: This structure ensures project stability, incentivizes long-term participation, and supports ecosystem growth.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|TGE on Jan 6, 2025; progressive supply increase via unlocks
|Allocation
|ICO (33%), Team (20%), Investors (13%), Community/Ecosystem (24%), others (10%)
|Usage/Incentives
|In-game utility, governance, marketplace, NFT upgrades, event participation
|Locking
|Vesting for team/investors; immediate unlock for ICO; staggered for ecosystem/community
|Unlocking
|2025–2029, linear/staggered; 100% unlocked by 2029
Additional Insights
- Market Performance: After the TGE, SERAPH experienced typical post-launch volatility, stabilizing at a support level of ~$0.15–$0.17.
- Ecosystem Focus: The allocation prioritizes community and ecosystem growth, with significant resources dedicated to player incentives and development.
- Governance: Community-driven governance is a core pillar, with token holders empowered to shape the game’s evolution.
Note: The above summary is based on the most recent and relevant data available as of July 2025. For the latest and most granular details, refer to the official Seraph whitepaper and tokenomics documentation.
Tokenomika Seraph (SERAPH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Seraph (SERAPH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SERAPH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SERAPH, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SERAPH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSERAPH!
Jak nakupovat SERAPH
Chtěli byste si přidat Seraph (SERAPH) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SERAPH, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Seraph (SERAPH)
Analýza historie cen SERAPH pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny SERAPH
Chcete vědět, kam může SERAPH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SERAPH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Seraph (SERAPH)
Částka
1 SERAPH = 0.14949 USD