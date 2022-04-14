Tokenomika pro ritestream (RITE)

Zjistěte klíčové informace o ritestream (RITE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ritestream (RITE)

ritestream is an eco-system platform for the creation, monetisation and consumption of film and TV content in Web3. ritestream’s vision is to democratise the creator economy and generate revenues in the metaverse and via NFT’s for creators and the community.

Oficiální webové stránky:
https://ritestream.io/
Bílá kniha:
https://downloads.ctfassets.net/7w1fepsz9734/PTNTKcjD1zR5EwLHRcaq3/f77215c3ab124060265261be579ed4bc/ritepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0808Bf94d57C905F1236212654268EF82E1e594E

ritestream (RITE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ritestream (RITE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.19M
$ 1.19M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 715.90M
$ 715.90M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 0.13859
$ 0.13859
Historické minimum:
$ 0.00039709608385956
$ 0.00039709608385956
Aktuální cena:
$ 0.001664
$ 0.001664

Tokenomika ritestream (RITE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ritestream (RITE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RITE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RITE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RITE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRITE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.