Tokenomika pro RHEA (RHEA)

Zjistěte klíčové informace o RHEA (RHEA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:13:37 (UTC+8)
USD

RHEA (RHEA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RHEA (RHEA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.75M
$ 5.75M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 200.00M
$ 200.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.75M
$ 28.75M
Historické maximum:
$ 0.35
$ 0.35
Historické minimum:
$ 0.013327583514416869
$ 0.013327583514416869
Aktuální cena:
$ 0.02875
$ 0.02875

Informace o RHEA (RHEA)

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

Oficiální webové stránky:
https://rhea.finance/
Bílá kniha:
https://guide.rhea.finance/rhea-finance-white-paper
Block Explorer:
https://nearblocks.io/token/token.rhealab.near

Tokenomika RHEA (RHEA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro RHEA (RHEA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RHEA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RHEA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RHEA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRHEA!

Historie cen pro RHEA (RHEA)

Analýza historie cen RHEA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny RHEA

Chcete vědět, kam může RHEA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RHEA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

