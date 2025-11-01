BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena RHEA je 0.02034 USD. Sledujte aktualizace cen RHEA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RHEA.Dnešní aktuální cena RHEA je 0.02034 USD. Sledujte aktualizace cen RHEA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RHEA.

Více informací o RHEA

Informace o ceně RHEA

Co je to RHEA

Bílá kniha pro RHEA

Oficiální webové stránky RHEA

Tokenomika pro RHEA

Předpověď cen RHEA

Historie RHEA

Průvodce nákupem (RHEA)

Převodník RHEA na fiat měnu

RHEA Spot

RHEA USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo RHEA

Kurz RHEA(RHEA)

Aktuální cena 1 RHEA na USD

$0.02033
$0.02033$0.02033
-2.49%1D
USD
Graf aktuální ceny RHEA (RHEA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:07:23 (UTC+8)

Informace o ceně RHEA (RHEA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02012
$ 0.02012$ 0.02012
Nejnižší za 24 h
$ 0.02109
$ 0.02109$ 0.02109
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02012
$ 0.02012$ 0.02012

$ 0.02109
$ 0.02109$ 0.02109

$ 0.11587934887394663
$ 0.11587934887394663$ 0.11587934887394663

$ 0.02015426899396632
$ 0.02015426899396632$ 0.02015426899396632

+0.04%

-2.48%

-14.65%

-14.65%

Cena RHEA (RHEA) v reálném čase je $ 0.02034. Za posledních 24 hodin se RHEA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02012 do maxima $ 0.02109, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RHEA v historii je $ 0.11587934887394663, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02015426899396632.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RHEA se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o -2.48% a za posledních 7 dní o -14.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu RHEA (RHEA)

No.1531

$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M

$ 81.50K
$ 81.50K$ 81.50K

$ 20.34M
$ 20.34M$ 20.34M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.00%

NEAR

Aktuální tržní kapitalizace RHEA je $ 4.07M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 81.50K. Objem v oběhu RHEA je 200.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.34M.

Historie cen v USD pro RHEA (RHEA)

Sledujte změny cen RHEA pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0005191-2.48%
30 dní$ -0.00967-32.23%
60 dní$ -0.02086-50.64%
90 dní$ -0.06841-77.09%
Změna ceny RHEA dnes

Dnes zaznamenal RHEA změnu o $ -0.0005191 (-2.48%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny RHEA za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00967 (-32.23%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny RHEA za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u RHEA ke změně o $ -0.02086 (-50.64%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny RHEA za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.06841 (-77.09%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům RHEA (RHEA)?

Podívejte se na stránku Historie cen RHEA.

Co je RHEA (RHEA)

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

RHEA je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich RHEA investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu RHEAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o RHEA na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na RHEA a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny RHEA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít RHEA (RHEA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva RHEA (RHEA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro RHEA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny RHEA!

Tokenomika pro RHEA (RHEA)

Pochopení tokenomiky RHEA (RHEA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RHEA hned teď!

Jak nakupovat RHEA (RHEA)

Snažíte se zjistit, jak koupit RHEA? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit RHEA podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

RHEA na místní měny

1 RHEA(RHEA) na VND
535.2471
1 RHEA(RHEA) na AUD
A$0.0309168
1 RHEA(RHEA) na GBP
0.0154584
1 RHEA(RHEA) na EUR
0.0174924
1 RHEA(RHEA) na USD
$0.02034
1 RHEA(RHEA) na MYR
RM0.0852246
1 RHEA(RHEA) na TRY
0.8548902
1 RHEA(RHEA) na JPY
¥3.11202
1 RHEA(RHEA) na ARS
ARS$29.2660056
1 RHEA(RHEA) na RUB
1.6351326
1 RHEA(RHEA) na INR
1.8070056
1 RHEA(RHEA) na IDR
Rp338.9998644
1 RHEA(RHEA) na PHP
1.1937546
1 RHEA(RHEA) na EGP
￡E.0.956997
1 RHEA(RHEA) na BRL
R$0.1092258
1 RHEA(RHEA) na CAD
C$0.028476
1 RHEA(RHEA) na BDT
2.4879888
1 RHEA(RHEA) na NGN
29.4354378
1 RHEA(RHEA) na COP
$78.230691
1 RHEA(RHEA) na ZAR
R.0.352899
1 RHEA(RHEA) na UAH
0.853263
1 RHEA(RHEA) na TZS
T.Sh.50.098437
1 RHEA(RHEA) na VES
Bs4.49514
1 RHEA(RHEA) na CLP
$19.16028
1 RHEA(RHEA) na PKR
Rs5.7133026
1 RHEA(RHEA) na KZT
10.7789796
1 RHEA(RHEA) na THB
฿0.6553548
1 RHEA(RHEA) na TWD
NT$0.6262686
1 RHEA(RHEA) na AED
د.إ0.0746478
1 RHEA(RHEA) na CHF
Fr0.016272
1 RHEA(RHEA) na HKD
HK$0.1580418
1 RHEA(RHEA) na AMD
֏7.784118
1 RHEA(RHEA) na MAD
.د.م0.188145
1 RHEA(RHEA) na MXN
$0.3775104
1 RHEA(RHEA) na SAR
ريال0.076275
1 RHEA(RHEA) na ETB
Br3.1368348
1 RHEA(RHEA) na KES
KSh2.6277246
1 RHEA(RHEA) na JOD
د.أ0.01442106
1 RHEA(RHEA) na PLN
0.0748512
1 RHEA(RHEA) na RON
лв0.0896994
1 RHEA(RHEA) na SEK
kr0.1928232
1 RHEA(RHEA) na BGN
лв0.0343746
1 RHEA(RHEA) na HUF
Ft6.8437998
1 RHEA(RHEA) na CZK
0.4289706
1 RHEA(RHEA) na KWD
د.ك0.00622404
1 RHEA(RHEA) na ILS
0.066105
1 RHEA(RHEA) na BOB
Bs0.1405494
1 RHEA(RHEA) na AZN
0.034578
1 RHEA(RHEA) na TJS
SM0.1873314
1 RHEA(RHEA) na GEL
0.0551214
1 RHEA(RHEA) na AOA
Kz18.6434406
1 RHEA(RHEA) na BHD
.د.ب0.00764784
1 RHEA(RHEA) na BMD
$0.02034
1 RHEA(RHEA) na DKK
kr0.1315998
1 RHEA(RHEA) na HNL
L0.5353488
1 RHEA(RHEA) na MUR
0.9303516
1 RHEA(RHEA) na NAD
$0.3514752
1 RHEA(RHEA) na NOK
kr0.2058408
1 RHEA(RHEA) na NZD
$0.0353916
1 RHEA(RHEA) na PAB
B/.0.02034
1 RHEA(RHEA) na PGK
K0.0856314
1 RHEA(RHEA) na QAR
ر.ق0.0740376
1 RHEA(RHEA) na RSD
дин.2.0661372
1 RHEA(RHEA) na UZS
soʻm245.0601846
1 RHEA(RHEA) na ALL
L1.7046954
1 RHEA(RHEA) na ANG
ƒ0.0364086
1 RHEA(RHEA) na AWG
ƒ0.0364086
1 RHEA(RHEA) na BBD
$0.04068
1 RHEA(RHEA) na BAM
KM0.0341712
1 RHEA(RHEA) na BIF
Fr60.16572
1 RHEA(RHEA) na BND
$0.026442
1 RHEA(RHEA) na BSD
$0.02034
1 RHEA(RHEA) na JMD
$3.2678244
1 RHEA(RHEA) na KHR
81.6866604
1 RHEA(RHEA) na KMF
Fr8.66484
1 RHEA(RHEA) na LAK
442.1739042
1 RHEA(RHEA) na LKR
රු6.1992252
1 RHEA(RHEA) na MDL
L0.343746
1 RHEA(RHEA) na MGA
Ar91.62153
1 RHEA(RHEA) na MOP
P0.1629234
1 RHEA(RHEA) na MVR
0.311202
1 RHEA(RHEA) na MWK
MK35.3124774
1 RHEA(RHEA) na MZN
MT1.299726
1 RHEA(RHEA) na NPR
रु2.8878732
1 RHEA(RHEA) na PYG
144.25128
1 RHEA(RHEA) na RWF
Fr29.55402
1 RHEA(RHEA) na SBD
$0.1673982
1 RHEA(RHEA) na SCR
0.2778444
1 RHEA(RHEA) na SRD
$0.78309
1 RHEA(RHEA) na SVC
$0.177975
1 RHEA(RHEA) na SZL
L0.352899
1 RHEA(RHEA) na TMT
m0.07119
1 RHEA(RHEA) na TND
د.ت0.05973858
1 RHEA(RHEA) na TTD
$0.1377018
1 RHEA(RHEA) na UGX
Sh70.86456
1 RHEA(RHEA) na XAF
Fr11.4921
1 RHEA(RHEA) na XCD
$0.054918
1 RHEA(RHEA) na XOF
Fr11.4921
1 RHEA(RHEA) na XPF
Fr2.07468
1 RHEA(RHEA) na BWP
P0.2733696
1 RHEA(RHEA) na BZD
$0.0408834
1 RHEA(RHEA) na CVE
$1.9422666
1 RHEA(RHEA) na DJF
Fr3.60018
1 RHEA(RHEA) na DOP
$1.3035906
1 RHEA(RHEA) na DZD
د.ج2.6437932
1 RHEA(RHEA) na FJD
$0.0459684
1 RHEA(RHEA) na GNF
Fr176.8563
1 RHEA(RHEA) na GTQ
Q0.1560078
1 RHEA(RHEA) na GYD
$4.2596028
1 RHEA(RHEA) na ISK
kr2.5425

Zdroj RHEA

Pokud chcete se podrobněji seznámit s RHEA, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka RHEA
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně RHEA

Jakou hodnotu má dnes RHEA (RHEA)?
Aktuální cena RHEA v USD je 0.02034 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RHEA v USD?
Aktuální cena RHEA v USD je $ 0.02034. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace RHEA?
Tržní kapitalizace RHEA je $ 4.07M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RHEA v oběhu?
Objem RHEA v oběhu je 200.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RHEA?
RHEA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.11587934887394663 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RHEA?
RHEA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02015426899396632 USD.
Jaký je objem obchodování RHEA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RHEA je $ 81.50K USD.
Dosáhne RHEA letos vyšší ceny?
RHEA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRHEA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:07:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se RHEA (RHEA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod RHEA na USD

Částka

RHEA
RHEA
USD
USD

1 RHEA = 0.02034 USD

Obchodujte RHEA

RHEA/USDT
$0.02033
$0.02033$0.02033
-2.63%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,089.36
$110,089.36$110,089.36

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,861.09
$3,861.09$3,861.09

0.00%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02544
$0.02544$0.02544

-20.94%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.78
$185.78$185.78

-1.26%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,861.09
$3,861.09$3,861.09

0.00%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,089.36
$110,089.36$110,089.36

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.78
$185.78$185.78

-1.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5062
$2.5062$2.5062

-0.70%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.98
$1,086.98$1,086.98

+0.24%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000458
$0.000458$0.000458

+129.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20941
$0.20941$0.20941

+50.44%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.644
$18.644$18.644

+44.93%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000112
$0.00000112$0.00000112

+75.00%