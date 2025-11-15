Tokenomika pro Refacta AI (REFACTA)

Tokenomika pro Refacta AI (REFACTA)

Zjistěte klíčové informace o Refacta AI (REFACTA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:51:42 (UTC+8)
USD

Refacta AI (REFACTA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Refacta AI (REFACTA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 41.47M
$ 41.47M$ 41.47M
Historické maximum:
$ 0.0433
$ 0.0433$ 0.0433
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.04147
$ 0.04147$ 0.04147

Informace o Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Oficiální webové stránky:
https://refacta.app/
Bílá kniha:
https://paperdocs.gitbook.io/refacta
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x755025385B692A423039510D64c8B02156ACb813

Tokenomika Refacta AI (REFACTA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Refacta AI (REFACTA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů REFACTA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu REFACTA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro REFACTA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuREFACTA!

Jak nakupovat REFACTA

Chtěli byste si přidat Refacta AI (REFACTA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu REFACTA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Refacta AI (REFACTA)

Analýza historie cen REFACTA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny REFACTA

Chcete vědět, kam může REFACTA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen REFACTA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim