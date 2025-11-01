BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Refacta AI je 0.03621 USD. Sledujte aktualizace cen REFACTA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend REFACTA.

Více informací o REFACTA

Informace o ceně REFACTA

Co je to REFACTA

Bílá kniha pro REFACTA

Oficiální webové stránky REFACTA

Tokenomika pro REFACTA

Předpověď cen REFACTA

Historie REFACTA

Průvodce nákupem (REFACTA)

Převodník REFACTA na fiat měnu

REFACTA Spot

Logo Refacta AI

Kurz Refacta AI(REFACTA)

Aktuální cena 1 REFACTA na USD

$0.03623
$0.03623$0.03623
+0.52%1D
USD
Graf aktuální ceny Refacta AI (REFACTA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:07:06 (UTC+8)

Informace o ceně Refacta AI (REFACTA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03509
$ 0.03509$ 0.03509
Nejnižší za 24 h
$ 0.03716
$ 0.03716$ 0.03716
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03509
$ 0.03509$ 0.03509

$ 0.03716
$ 0.03716$ 0.03716

--
----

--
----

+0.38%

+0.52%

+28.44%

+28.44%

Cena Refacta AI (REFACTA) v reálném čase je $ 0.03621. Za posledních 24 hodin se REFACTA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03509 do maxima $ 0.03716, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena REFACTA v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena REFACTA se za poslední hodinu změnila o +0.38%, za 24 hodin o +0.52% a za posledních 7 dní o +28.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Refacta AI (REFACTA)

--
----

$ 445.07K
$ 445.07K$ 445.07K

$ 36.21M
$ 36.21M$ 36.21M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Refacta AI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 445.07K. Objem v oběhu REFACTA je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 36.21M.

Historie cen v USD pro Refacta AI (REFACTA)

Sledujte změny cen Refacta AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0001874+0.52%
30 dní$ +0.01699+88.39%
60 dní$ +0.01479+69.04%
90 dní$ +0.03121+624.20%
Změna ceny Refacta AI dnes

Dnes zaznamenal REFACTA změnu o $ +0.0001874 (+0.52%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Refacta AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.01699 (+88.39%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Refacta AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u REFACTA ke změně o $ +0.01479 (+69.04%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Refacta AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.03121 (+624.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Refacta AI (REFACTA)?

Podívejte se na stránku Historie cen Refacta AI.

Co je Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Refacta AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu REFACTAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Refacta AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Refacta AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Refacta AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Refacta AI (REFACTA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Refacta AI (REFACTA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Refacta AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Refacta AI!

Tokenomika pro Refacta AI (REFACTA)

Pochopení tokenomiky Refacta AI (REFACTA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu REFACTA hned teď!

Jak nakupovat Refacta AI (REFACTA)

Snažíte se zjistit, jak koupit Refacta AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Refacta AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

REFACTA na místní měny

1 Refacta AI(REFACTA) na VND
952.86615
1 Refacta AI(REFACTA) na AUD
A$0.0550392
1 Refacta AI(REFACTA) na GBP
0.0275196
1 Refacta AI(REFACTA) na EUR
0.0311406
1 Refacta AI(REFACTA) na USD
$0.03621
1 Refacta AI(REFACTA) na MYR
RM0.1517199
1 Refacta AI(REFACTA) na TRY
1.5219063
1 Refacta AI(REFACTA) na JPY
¥5.54013
1 Refacta AI(REFACTA) na ARS
ARS$52.1003964
1 Refacta AI(REFACTA) na RUB
2.9109219
1 Refacta AI(REFACTA) na INR
3.2168964
1 Refacta AI(REFACTA) na IDR
Rp603.4997586
1 Refacta AI(REFACTA) na PHP
2.1251649
1 Refacta AI(REFACTA) na EGP
￡E.1.7036805
1 Refacta AI(REFACTA) na BRL
R$0.1944477
1 Refacta AI(REFACTA) na CAD
C$0.050694
1 Refacta AI(REFACTA) na BDT
4.4292072
1 Refacta AI(REFACTA) na NGN
52.4020257
1 Refacta AI(REFACTA) na COP
$139.2690915
1 Refacta AI(REFACTA) na ZAR
R.0.6282435
1 Refacta AI(REFACTA) na UAH
1.5190095
1 Refacta AI(REFACTA) na TZS
T.Sh.89.1870405
1 Refacta AI(REFACTA) na VES
Bs8.00241
1 Refacta AI(REFACTA) na CLP
$34.10982
1 Refacta AI(REFACTA) na PKR
Rs10.1710269
1 Refacta AI(REFACTA) na KZT
19.1891274
1 Refacta AI(REFACTA) na THB
฿1.1666862
1 Refacta AI(REFACTA) na TWD
NT$1.1149059
1 Refacta AI(REFACTA) na AED
د.إ0.1328907
1 Refacta AI(REFACTA) na CHF
Fr0.028968
1 Refacta AI(REFACTA) na HKD
HK$0.2813517
1 Refacta AI(REFACTA) na AMD
֏13.857567
1 Refacta AI(REFACTA) na MAD
.د.م0.3349425
1 Refacta AI(REFACTA) na MXN
$0.6720576
1 Refacta AI(REFACTA) na SAR
ريال0.1357875
1 Refacta AI(REFACTA) na ETB
Br5.5843062
1 Refacta AI(REFACTA) na KES
KSh4.6779699
1 Refacta AI(REFACTA) na JOD
د.أ0.02567289
1 Refacta AI(REFACTA) na PLN
0.1332528
1 Refacta AI(REFACTA) na RON
лв0.1596861
1 Refacta AI(REFACTA) na SEK
kr0.3432708
1 Refacta AI(REFACTA) na BGN
лв0.0611949
1 Refacta AI(REFACTA) na HUF
Ft12.1835787
1 Refacta AI(REFACTA) na CZK
0.7636689
1 Refacta AI(REFACTA) na KWD
د.ك0.01108026
1 Refacta AI(REFACTA) na ILS
0.1176825
1 Refacta AI(REFACTA) na BOB
Bs0.2502111
1 Refacta AI(REFACTA) na AZN
0.061557
1 Refacta AI(REFACTA) na TJS
SM0.3334941
1 Refacta AI(REFACTA) na GEL
0.0981291
1 Refacta AI(REFACTA) na AOA
Kz33.1897239
1 Refacta AI(REFACTA) na BHD
.د.ب0.01361496
1 Refacta AI(REFACTA) na BMD
$0.03621
1 Refacta AI(REFACTA) na DKK
kr0.2342787
1 Refacta AI(REFACTA) na HNL
L0.9530472
1 Refacta AI(REFACTA) na MUR
1.6562454
1 Refacta AI(REFACTA) na NAD
$0.6257088
1 Refacta AI(REFACTA) na NOK
kr0.3664452
1 Refacta AI(REFACTA) na NZD
$0.0630054
1 Refacta AI(REFACTA) na PAB
B/.0.03621
1 Refacta AI(REFACTA) na PGK
K0.1524441
1 Refacta AI(REFACTA) na QAR
ر.ق0.1318044
1 Refacta AI(REFACTA) na RSD
дин.3.6782118
1 Refacta AI(REFACTA) na UZS
soʻm436.2649599
1 Refacta AI(REFACTA) na ALL
L3.0347601
1 Refacta AI(REFACTA) na ANG
ƒ0.0648159
1 Refacta AI(REFACTA) na AWG
ƒ0.0648159
1 Refacta AI(REFACTA) na BBD
$0.07242
1 Refacta AI(REFACTA) na BAM
KM0.0608328
1 Refacta AI(REFACTA) na BIF
Fr107.10918
1 Refacta AI(REFACTA) na BND
$0.047073
1 Refacta AI(REFACTA) na BSD
$0.03621
1 Refacta AI(REFACTA) na JMD
$5.8174986
1 Refacta AI(REFACTA) na KHR
145.4215326
1 Refacta AI(REFACTA) na KMF
Fr15.42546
1 Refacta AI(REFACTA) na LAK
787.1738973
1 Refacta AI(REFACTA) na LKR
රු11.0360838
1 Refacta AI(REFACTA) na MDL
L0.611949
1 Refacta AI(REFACTA) na MGA
Ar163.107945
1 Refacta AI(REFACTA) na MOP
P0.2900421
1 Refacta AI(REFACTA) na MVR
0.554013
1 Refacta AI(REFACTA) na MWK
MK62.8645431
1 Refacta AI(REFACTA) na MZN
MT2.313819
1 Refacta AI(REFACTA) na NPR
रु5.1410958
1 Refacta AI(REFACTA) na PYG
256.80132
1 Refacta AI(REFACTA) na RWF
Fr52.61313
1 Refacta AI(REFACTA) na SBD
$0.2980083
1 Refacta AI(REFACTA) na SCR
0.4946286
1 Refacta AI(REFACTA) na SRD
$1.394085
1 Refacta AI(REFACTA) na SVC
$0.3168375
1 Refacta AI(REFACTA) na SZL
L0.6282435
1 Refacta AI(REFACTA) na TMT
m0.126735
1 Refacta AI(REFACTA) na TND
د.ت0.10634877
1 Refacta AI(REFACTA) na TTD
$0.2451417
1 Refacta AI(REFACTA) na UGX
Sh126.15564
1 Refacta AI(REFACTA) na XAF
Fr20.45865
1 Refacta AI(REFACTA) na XCD
$0.097767
1 Refacta AI(REFACTA) na XOF
Fr20.45865
1 Refacta AI(REFACTA) na XPF
Fr3.69342
1 Refacta AI(REFACTA) na BWP
P0.4866624
1 Refacta AI(REFACTA) na BZD
$0.0727821
1 Refacta AI(REFACTA) na CVE
$3.4576929
1 Refacta AI(REFACTA) na DJF
Fr6.40917
1 Refacta AI(REFACTA) na DOP
$2.3206989
1 Refacta AI(REFACTA) na DZD
د.ج4.7065758
1 Refacta AI(REFACTA) na FJD
$0.0818346
1 Refacta AI(REFACTA) na GNF
Fr314.84595
1 Refacta AI(REFACTA) na GTQ
Q0.2777307
1 Refacta AI(REFACTA) na GYD
$7.5830982
1 Refacta AI(REFACTA) na ISK
kr4.52625

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Refacta AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Refacta AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Refacta AI

Jakou hodnotu má dnes Refacta AI (REFACTA)?
Aktuální cena REFACTA v USD je 0.03621 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena REFACTA v USD?
Aktuální cena REFACTA v USD je $ 0.03621. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Refacta AI?
Tržní kapitalizace REFACTA je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem REFACTA v oběhu?
Objem REFACTA v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) REFACTA?
REFACTA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) REFACTA?
REFACTA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování REFACTA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování REFACTA je $ 445.07K USD.
Dosáhne REFACTA letos vyšší ceny?
REFACTA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenREFACTA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Refacta AI (REFACTA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

