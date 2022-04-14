Tokenomika pro Pundi X (PUNDIX)

Zjistěte klíčové informace o Pundi X (PUNDIX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Pundi X (PUNDIX)

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Oficiální webové stránky:
https://pundix.com/
Bílá kniha:
https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38

Pundi X (PUNDIX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pundi X (PUNDIX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 84.08M
$ 84.08M$ 84.08M
Celkový objem:
$ 258.53M
$ 258.53M$ 258.53M
Objem v oběhu:
$ 258.39M
$ 258.39M$ 258.39M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 84.12M
$ 84.12M$ 84.12M
Historické maximum:
$ 0.8636
$ 0.8636$ 0.8636
Historické minimum:
$ 0.21487481482968304
$ 0.21487481482968304$ 0.21487481482968304
Aktuální cena:
$ 0.3254
$ 0.3254$ 0.3254

Tokenomika Pundi X (PUNDIX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pundi X (PUNDIX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PUNDIX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PUNDIX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PUNDIX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPUNDIX!

Jak nakupovat PUNDIX

Chtěli byste si přidat Pundi X (PUNDIX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PUNDIX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Pundi X (PUNDIX)

Analýza historie cen PUNDIX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PUNDIX

Chcete vědět, kam může PUNDIX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PUNDIX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.