PUNDIX

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

JménoPUNDIX

PoziceNo.297

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)191.78%

Objem v oběhu258,386,541.0999244

Max. objem258,526,640

Celkový objem258,386,541.0999244

Poměr v oběhu0.9994%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum7.13592656,2021-04-09

Nejnižší cena0.21487481482968304,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

PředstaveníPundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je a neměly by být považovány za investiční poradenství.