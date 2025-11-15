Tokenomika pro Portal To Bitcoin (PTB)

Zjistěte klíčové informace o Portal To Bitcoin (PTB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:12:06 (UTC+8)
USD

Portal To Bitcoin (PTB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Portal To Bitcoin (PTB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 43.15M
Celkový objem:
$ 5.26B
Objem v oběhu:
$ 1.85B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 195.72M
Historické maximum:
$ 0.08336
Historické minimum:
$ 0.02361778534168146
Aktuální cena:
$ 0.0233
$ 0.0233$ 0.0233

Informace o Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Oficiální webové stránky:
https://www.portaltobitcoin.com
Bílá kniha:
https://www.datocms-assets.com/104529/1723477650-bitscaler_whitepaper_8-12-2024.pdf
Block Explorer:
https://aurelia.portaltobitcoin.com

Tokenomika Portal To Bitcoin (PTB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Portal To Bitcoin (PTB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PTB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PTB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PTB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPTB!

Jak nakupovat PTB

Chtěli byste si přidat Portal To Bitcoin (PTB) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PTB, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Portal To Bitcoin (PTB)

Analýza historie cen PTB pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PTB

Chcete vědět, kam může PTB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PTB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

