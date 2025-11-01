BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Portal To Bitcoin je 0.03019 USD. Sledujte aktualizace cen PTB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PTB.

Více informací o PTB

Informace o ceně PTB

Co je to PTB

Bílá kniha pro PTB

Oficiální webové stránky PTB

Tokenomika pro PTB

Předpověď cen PTB

Historie PTB

Průvodce nákupem (PTB)

Převodník PTB na fiat měnu

PTB Spot

PTB USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Portal To Bitcoin

Kurz Portal To Bitcoin(PTB)

Aktuální cena 1 PTB na USD

$0.03021
$0.03021
+1.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Portal To Bitcoin (PTB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:05:24 (UTC+8)

Informace o ceně Portal To Bitcoin (PTB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02798
$ 0.02798
Nejnižší za 24 h
$ 0.03082
$ 0.03082
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02798
$ 0.02798

$ 0.03082
$ 0.03082

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312

$ 0.023917348960866256
$ 0.023917348960866256

+0.66%

+1.00%

-4.16%

-4.16%

Cena Portal To Bitcoin (PTB) v reálném čase je $ 0.03019. Za posledních 24 hodin se PTB obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02798 do maxima $ 0.03082, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PTB v historii je $ 0.08213221598557312, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.023917348960866256.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PTB se za poslední hodinu změnila o +0.66%, za 24 hodin o +1.00% a za posledních 7 dní o -4.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Portal To Bitcoin (PTB)

No.488

$ 52.45M
$ 52.45M

$ 102.92K
$ 102.92K

$ 253.60M
$ 253.60M

1.74B
1.74B

8,400,000,000
8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000

20.68%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Portal To Bitcoin je $ 52.45M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 102.92K. Objem v oběhu PTB je 1.74B, přičemž celková zásoba je 5258400000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 253.60M.

Historie cen v USD pro Portal To Bitcoin (PTB)

Sledujte změny cen Portal To Bitcoin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0002991+1.00%
30 dní$ -0.02846-48.53%
60 dní$ +0.02019+201.90%
90 dní$ +0.02019+201.90%
Změna ceny Portal To Bitcoin dnes

Dnes zaznamenal PTB změnu o $ +0.0002991 (+1.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Portal To Bitcoin za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.02846 (-48.53%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Portal To Bitcoin za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PTB ke změně o $ +0.02019 (+201.90%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Portal To Bitcoin za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.02019 (+201.90%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Portal To Bitcoin (PTB)?

Podívejte se na stránku Historie cen Portal To Bitcoin.

Co je Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Portal To Bitcoin investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PTBa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Portal To Bitcoin na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Portal To Bitcoin a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Portal To Bitcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Portal To Bitcoin (PTB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Portal To Bitcoin (PTB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Portal To Bitcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Portal To Bitcoin!

Tokenomika pro Portal To Bitcoin (PTB)

Pochopení tokenomiky Portal To Bitcoin (PTB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PTB hned teď!

Jak nakupovat Portal To Bitcoin (PTB)

Snažíte se zjistit, jak koupit Portal To Bitcoin? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Portal To Bitcoin podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PTB na místní měny

1 Portal To Bitcoin(PTB) na VND
794.44985
1 Portal To Bitcoin(PTB) na AUD
A$0.0458888
1 Portal To Bitcoin(PTB) na GBP
0.0229444
1 Portal To Bitcoin(PTB) na EUR
0.0259634
1 Portal To Bitcoin(PTB) na USD
$0.03019
1 Portal To Bitcoin(PTB) na MYR
RM0.1264961
1 Portal To Bitcoin(PTB) na TRY
1.2688857
1 Portal To Bitcoin(PTB) na JPY
¥4.61907
1 Portal To Bitcoin(PTB) na ARS
ARS$43.4385796
1 Portal To Bitcoin(PTB) na RUB
2.4269741
1 Portal To Bitcoin(PTB) na INR
2.6820796
1 Portal To Bitcoin(PTB) na IDR
Rp503.1664654
1 Portal To Bitcoin(PTB) na PHP
1.7718511
1 Portal To Bitcoin(PTB) na EGP
￡E.1.4204395
1 Portal To Bitcoin(PTB) na BRL
R$0.1621203
1 Portal To Bitcoin(PTB) na CAD
C$0.042266
1 Portal To Bitcoin(PTB) na BDT
3.6928408
1 Portal To Bitcoin(PTB) na NGN
43.6900623
1 Portal To Bitcoin(PTB) na COP
$116.1152685
1 Portal To Bitcoin(PTB) na ZAR
R.0.5237965
1 Portal To Bitcoin(PTB) na UAH
1.2664705
1 Portal To Bitcoin(PTB) na TZS
T.Sh.74.3594795
1 Portal To Bitcoin(PTB) na VES
Bs6.67199
1 Portal To Bitcoin(PTB) na CLP
$28.43898
1 Portal To Bitcoin(PTB) na PKR
Rs8.4800691
1 Portal To Bitcoin(PTB) na KZT
15.9988886
1 Portal To Bitcoin(PTB) na THB
฿0.9727218
1 Portal To Bitcoin(PTB) na TWD
NT$0.9295501
1 Portal To Bitcoin(PTB) na AED
د.إ0.1107973
1 Portal To Bitcoin(PTB) na CHF
Fr0.024152
1 Portal To Bitcoin(PTB) na HKD
HK$0.2345763
1 Portal To Bitcoin(PTB) na AMD
֏11.553713
1 Portal To Bitcoin(PTB) na MAD
.د.م0.2792575
1 Portal To Bitcoin(PTB) na MXN
$0.5603264
1 Portal To Bitcoin(PTB) na SAR
ريال0.1132125
1 Portal To Bitcoin(PTB) na ETB
Br4.6559018
1 Portal To Bitcoin(PTB) na KES
KSh3.9002461
1 Portal To Bitcoin(PTB) na JOD
د.أ0.02140471
1 Portal To Bitcoin(PTB) na PLN
0.1110992
1 Portal To Bitcoin(PTB) na RON
лв0.1331379
1 Portal To Bitcoin(PTB) na SEK
kr0.2862012
1 Portal To Bitcoin(PTB) na BGN
лв0.0510211
1 Portal To Bitcoin(PTB) na HUF
Ft10.1580293
1 Portal To Bitcoin(PTB) na CZK
0.6367071
1 Portal To Bitcoin(PTB) na KWD
د.ك0.00923814
1 Portal To Bitcoin(PTB) na ILS
0.0981175
1 Portal To Bitcoin(PTB) na BOB
Bs0.2086129
1 Portal To Bitcoin(PTB) na AZN
0.051323
1 Portal To Bitcoin(PTB) na TJS
SM0.2780499
1 Portal To Bitcoin(PTB) na GEL
0.0818149
1 Portal To Bitcoin(PTB) na AOA
Kz27.6718521
1 Portal To Bitcoin(PTB) na BHD
.د.ب0.01135144
1 Portal To Bitcoin(PTB) na BMD
$0.03019
1 Portal To Bitcoin(PTB) na DKK
kr0.1953293
1 Portal To Bitcoin(PTB) na HNL
L0.7946008
1 Portal To Bitcoin(PTB) na MUR
1.3808906
1 Portal To Bitcoin(PTB) na NAD
$0.5216832
1 Portal To Bitcoin(PTB) na NOK
kr0.3055228
1 Portal To Bitcoin(PTB) na NZD
$0.0525306
1 Portal To Bitcoin(PTB) na PAB
B/.0.03019
1 Portal To Bitcoin(PTB) na PGK
K0.1270999
1 Portal To Bitcoin(PTB) na QAR
ر.ق0.1098916
1 Portal To Bitcoin(PTB) na RSD
дин.3.0667002
1 Portal To Bitcoin(PTB) na UZS
soʻm363.7348561
1 Portal To Bitcoin(PTB) na ALL
L2.5302239
1 Portal To Bitcoin(PTB) na ANG
ƒ0.0540401
1 Portal To Bitcoin(PTB) na AWG
ƒ0.0540401
1 Portal To Bitcoin(PTB) na BBD
$0.06038
1 Portal To Bitcoin(PTB) na BAM
KM0.0507192
1 Portal To Bitcoin(PTB) na BIF
Fr89.30202
1 Portal To Bitcoin(PTB) na BND
$0.039247
1 Portal To Bitcoin(PTB) na BSD
$0.03019
1 Portal To Bitcoin(PTB) na JMD
$4.8503254
1 Portal To Bitcoin(PTB) na KHR
121.2448514
1 Portal To Bitcoin(PTB) na KMF
Fr12.86094
1 Portal To Bitcoin(PTB) na LAK
656.3043347
1 Portal To Bitcoin(PTB) na LKR
රු9.2013082
1 Portal To Bitcoin(PTB) na MDL
L0.510211
1 Portal To Bitcoin(PTB) na MGA
Ar135.990855
1 Portal To Bitcoin(PTB) na MOP
P0.2418219
1 Portal To Bitcoin(PTB) na MVR
0.461907
1 Portal To Bitcoin(PTB) na MWK
MK52.4131609
1 Portal To Bitcoin(PTB) na MZN
MT1.929141
1 Portal To Bitcoin(PTB) na NPR
रु4.2863762
1 Portal To Bitcoin(PTB) na PYG
214.10748
1 Portal To Bitcoin(PTB) na RWF
Fr43.86607
1 Portal To Bitcoin(PTB) na SBD
$0.2484637
1 Portal To Bitcoin(PTB) na SCR
0.4123954
1 Portal To Bitcoin(PTB) na SRD
$1.162315
1 Portal To Bitcoin(PTB) na SVC
$0.2641625
1 Portal To Bitcoin(PTB) na SZL
L0.5237965
1 Portal To Bitcoin(PTB) na TMT
m0.105665
1 Portal To Bitcoin(PTB) na TND
د.ت0.08866803
1 Portal To Bitcoin(PTB) na TTD
$0.2043863
1 Portal To Bitcoin(PTB) na UGX
Sh105.18196
1 Portal To Bitcoin(PTB) na XAF
Fr17.05735
1 Portal To Bitcoin(PTB) na XCD
$0.081513
1 Portal To Bitcoin(PTB) na XOF
Fr17.05735
1 Portal To Bitcoin(PTB) na XPF
Fr3.07938
1 Portal To Bitcoin(PTB) na BWP
P0.4057536
1 Portal To Bitcoin(PTB) na BZD
$0.0606819
1 Portal To Bitcoin(PTB) na CVE
$2.8828431
1 Portal To Bitcoin(PTB) na DJF
Fr5.34363
1 Portal To Bitcoin(PTB) na DOP
$1.9348771
1 Portal To Bitcoin(PTB) na DZD
د.ج3.9240962
1 Portal To Bitcoin(PTB) na FJD
$0.0682294
1 Portal To Bitcoin(PTB) na GNF
Fr262.50205
1 Portal To Bitcoin(PTB) na GTQ
Q0.2315573
1 Portal To Bitcoin(PTB) na GYD
$6.3223898
1 Portal To Bitcoin(PTB) na ISK
kr3.77375

Zdroj Portal To Bitcoin

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Portal To Bitcoin, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Portal To Bitcoin
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Portal To Bitcoin

Jakou hodnotu má dnes Portal To Bitcoin (PTB)?
Aktuální cena PTB v USD je 0.03019 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PTB v USD?
Aktuální cena PTB v USD je $ 0.03019. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Portal To Bitcoin?
Tržní kapitalizace PTB je $ 52.45M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PTB v oběhu?
Objem PTB v oběhu je 1.74B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PTB?
PTB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.08213221598557312 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PTB?
PTB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.023917348960866256 USD.
Jaký je objem obchodování PTB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PTB je $ 102.92K USD.
Dosáhne PTB letos vyšší ceny?
PTB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPTB, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:05:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Portal To Bitcoin (PTB)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod PTB na USD

Částka

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0.03019 USD

Obchodujte PTB

PTB/USDT
$0.03021
$0.03021
+0.56%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

$110,035.79

$3,860.01

$0.02543

$185.78

$1.0003

$3,860.01

$110,035.79

$185.78

$2.5049

$1,086.84

