Tokenomika pro Peezy (PEEZY)

Zjistěte klíčové informace o Peezy (PEEZY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Oficiální webové stránky:
https://peezy.vip/
Bílá kniha:
https://whitepaper.peezy.vip/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x698b1d54E936b9F772b8F58447194bBc82EC1933

Peezy (PEEZY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Peezy (PEEZY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.68M
$ 1.68M
Celkový objem:
$ 420.69B
$ 420.69B
Objem v oběhu:
$ 305.65B
$ 305.65B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.31M
$ 2.31M
Historické maximum:
$ 0.00000954
$ 0.00000954
Historické minimum:
$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234
Aktuální cena:
$ 0.000005487
$ 0.000005487

Tokenomika Peezy (PEEZY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Peezy (PEEZY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PEEZY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PEEZY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PEEZY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPEEZY!

Jak nakupovat PEEZY

Chtěli byste si přidat Peezy (PEEZY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PEEZY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Peezy (PEEZY)

Analýza historie cen PEEZY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PEEZY

Chcete vědět, kam může PEEZY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PEEZY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.