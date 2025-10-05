Dnešní aktuální cena Peezy je 0.000002065 USD. Sledujte aktualizace cen PEEZY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PEEZY.Dnešní aktuální cena Peezy je 0.000002065 USD. Sledujte aktualizace cen PEEZY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PEEZY.

Logo Peezy

Kurz Peezy(PEEZY)

Aktuální cena 1 PEEZY na USD

$0.000002065
+1.57%1D
USD
Graf aktuální ceny Peezy (PEEZY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:54:04 (UTC+8)

Informace o ceně Peezy (PEEZY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000001942
Nejnižší za 24 h
$ 0.000002102
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000001942
$ 0.000002102
$ 0.000017366930284222
$ 0.000000008008476234
+1.12%

+1.57%

-2.37%

-2.37%

Cena Peezy (PEEZY) v reálném čase je $ 0.000002065. Za posledních 24 hodin se PEEZY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000001942 do maxima $ 0.000002102, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PEEZY v historii je $ 0.000017366930284222, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000000008008476234.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PEEZY se za poslední hodinu změnila o +1.12%, za 24 hodin o +1.57% a za posledních 7 dní o -2.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Peezy (PEEZY)

No.2464

72.65%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Peezy je $ 631.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 100.21K. Objem v oběhu PEEZY je 305.65B, přičemž celková zásoba je 359709061786. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 868.72K.

Historie cen v USD pro Peezy (PEEZY)

Sledujte změny cen Peezy pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00000003192+1.57%
30 dní$ -0.000000933-31.13%
60 dní$ -0.000002901-58.42%
90 dní$ -0.000003363-61.96%
Změna ceny Peezy dnes

Dnes zaznamenal PEEZY změnu o $ +0.00000003192 (+1.57%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Peezy za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000000933 (-31.13%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Peezy za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PEEZY ke změně o $ -0.000002901 (-58.42%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Peezy za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.000003363 (-61.96%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Peezy (PEEZY)?

Podívejte se na stránku Historie cen Peezy.

Co je Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Peezy investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PEEZYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Peezy na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Peezy a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Peezy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Peezy (PEEZY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Peezy (PEEZY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Peezy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Peezy!

Tokenomika pro Peezy (PEEZY)

Pochopení tokenomiky Peezy (PEEZY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PEEZY hned teď!

Jak nakupovat Peezy (PEEZY)

Snažíte se zjistit, jak koupit Peezy? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Peezy podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PEEZY na místní měny

Zdroj Peezy

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Peezy, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Peezy
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Peezy

Jakou hodnotu má dnes Peezy (PEEZY)?
Aktuální cena PEEZY v USD je 0.000002065 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PEEZY v USD?
Aktuální cena PEEZY v USD je $ 0.000002065. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Peezy?
Tržní kapitalizace PEEZY je $ 631.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PEEZY v oběhu?
Objem PEEZY v oběhu je 305.65B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PEEZY?
PEEZY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.000017366930284222 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PEEZY?
PEEZY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000000008008476234 USD.
Jaký je objem obchodování PEEZY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PEEZY je $ 100.21K USD.
Dosáhne PEEZY letos vyšší ceny?
PEEZY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPEEZY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:54:04 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

