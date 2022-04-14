Tokenomika pro Paal AI (PAAL)
Informace o Paal AI (PAAL)
Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.
Paal AI (PAAL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Paal AI (PAAL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Paal AI (PAAL)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů PAAL. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
PAAL AI ($PAAL) is an Ethereum-based utility token at the core of the PAAL AI ecosystem, which provides AI-powered services and tools, especially within the cryptocurrency sector. The token is designed to incentivize participation, reward users, and facilitate access to premium AI services.
1. Issuance Mechanism
|Parameter
|Details
|Blockchain
|Ethereum
|Total Supply
|1,000,000,000 (1 Billion)
|Smart Contract
|Renounced (no further minting possible)
|Transaction Tax
|0% on buys and sells
- The total supply is fixed at 1 billion tokens, with no further minting due to the renounced contract, ensuring transparency and security.
2. Allocation Mechanism
While a detailed allocation table (e.g., team, investors, ecosystem, etc.) is not explicitly available in the latest public documentation, the following mechanisms are confirmed:
- Staking Pools: A significant portion of tokens is allocated to staking pools, which are central to the ecosystem’s incentive structure.
- Buybacks: Tokens repurchased by the protocol are redirected into staking pools, increasing rewards for stakers.
- Ecosystem Fund: Revenue generated by the platform is transferred to a dedicated ecosystem fund for growth and development.
3. Usage and Incentive Mechanism
|Utility/Mechanism
|Description
|Staking
|Users can stake $PAAL in pools (14, 28, or 56 days) to earn rewards in $PAAL and ETH.
|Revenue Sharing
|50% of certain platform revenues are distributed to stakers.
|Buybacks
|Protocol buybacks increase staking pool rewards.
|Access to AI Services
|$PAAL unlocks premium AI tools and services within the ecosystem.
|Referral & Auto-Compound
|Referral system and auto-compounding features enhance user incentives and engagement.
Staking Pools & Rewards:
|Pool Duration
|% of ETH Rewards
|APY (PAAL)
|14 days
|1.2%
|3%
|28 days
|6%
|10%
|56 days
|92.8%
|15%
- Stakers can claim rewards transparently and choose pools based on their preferred lock-up period and APY.
4. Locking Mechanism
- Staking Lock: Users must lock their tokens for the chosen pool duration (14, 28, or 56 days) to earn rewards.
- Withdrawal: Tokens can only be withdrawn after the lock period ends; early withdrawal is not permitted.
5. Unlocking Time
- Staking Unlock: Tokens become available for withdrawal at the end of the selected staking period (14, 28, or 56 days).
- No Global Vesting/Unlock Schedule: There is no evidence of a broader vesting or unlock schedule for team, investors, or other allocations, likely due to the renounced contract and the token’s community-centric distribution.
6. Circulating Supply Trend
- As of late July 2025, the circulating supply is approximately 983 million $PAAL, indicating that nearly the entire supply is in circulation, with only a small fraction potentially locked in staking contracts at any given time.
7. Revenue and Ecosystem Integration
- Revenue Streams: Include AI solution licensing, advertising, trading fees, and future subscription services.
- Distribution: Revenues are funneled into the ecosystem fund and distributed to stakers, reinforcing the token’s utility and value proposition.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|Fixed supply, Ethereum, contract renounced
|Allocation
|Staking pools, buybacks, ecosystem fund (no detailed public breakdown)
|Usage/Incentive
|Staking, revenue sharing, buybacks, access to AI services, referral, auto-compound
|Locking
|14/28/56-day staking pools, no early withdrawal
|Unlocking
|At end of staking period, no global vesting schedule
|Circulating Supply
|~983 million (as of July 2025), nearly all tokens in circulation
Additional Resources
- PAAL AI Documentation
- Staking Platform
- Official Website
Note: The PAAL AI tokenomics model is designed for transparency, community participation, and sustainable ecosystem growth, with a strong emphasis on staking and revenue sharing as core incentive mechanisms. No evidence of complex vesting or unlock schedules exists, reflecting a straightforward, community-driven approach.
Tokenomika Paal AI (PAAL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Paal AI (PAAL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PAAL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PAAL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PAAL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPAAL!
Jak nakupovat PAAL
Chtěli byste si přidat Paal AI (PAAL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PAAL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Paal AI (PAAL)
Analýza historie cen PAAL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny PAAL
Chcete vědět, kam může PAAL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PAAL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Paal AI (PAAL)
Částka
1 PAAL = 0.11498 USD