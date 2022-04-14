Tokenomika pro 3DPass (P3D)

Zjistěte klíčové informace o 3DPass (P3D), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o 3DPass (P3D)

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

Oficiální webové stránky:
https://3dpass.org/
Bílá kniha:
https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf
Block Explorer:
https://3dpscan.xyz

3DPass (P3D): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro 3DPass (P3D), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 577.44K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 524.47M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.10M
Historické maximum:
$ 0.0498
Historické minimum:
$ 0.001029949330822989
Aktuální cena:
$ 0.001101
Tokenomika 3DPass (P3D): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro 3DPass (P3D) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů P3D, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu P3D, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro P3D rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuP3D!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.