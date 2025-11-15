Tokenomika pro Overlay Protocol (OVL)

Tokenomika pro Overlay Protocol (OVL)

Zjistěte klíčové informace o Overlay Protocol (OVL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:11:14 (UTC+8)
USD

Overlay Protocol (OVL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Overlay Protocol (OVL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 559.64K
$ 559.64K$ 559.64K
Celkový objem:
$ 88.87M
$ 88.87M$ 88.87M
Objem v oběhu:
$ 10.91M
$ 10.91M$ 10.91M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M
Historické maximum:
$ 0.44
$ 0.44$ 0.44
Historické minimum:
$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266
Aktuální cena:
$ 0.05128
$ 0.05128$ 0.05128

Informace o Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Oficiální webové stránky:
https://overlay.market/#/
Bílá kniha:
https://redrct.overlay.market/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1F34c87ded863Fe3A3Cd76FAc8adA9608137C8c3

Tokenomika Overlay Protocol (OVL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Overlay Protocol (OVL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OVL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OVL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OVL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOVL!

Jak nakupovat OVL

Chtěli byste si přidat Overlay Protocol (OVL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OVL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Overlay Protocol (OVL)

Analýza historie cen OVL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OVL

Chcete vědět, kam může OVL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OVL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

