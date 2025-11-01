BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Overlay Protocol je 0.06685 USD. Sledujte aktualizace cen OVL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OVL.

Kurz Overlay Protocol(OVL)

Aktuální cena 1 OVL na USD

$0.06685
$0.06685
-2.63%1D
USD
Graf aktuální ceny Overlay Protocol (OVL)
Informace o ceně Overlay Protocol (OVL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.06552
$ 0.06552
Nejnižší za 24 h
$ 0.07141
$ 0.07141
Nejvyšší za 24 h

$ 0.06552
$ 0.06552

$ 0.07141
$ 0.07141

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266

+0.72%

-2.63%

-23.27%

-23.27%

Cena Overlay Protocol (OVL) v reálném čase je $ 0.06685. Za posledních 24 hodin se OVL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.06552 do maxima $ 0.07141, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OVL v historii je $ 0.7841389069548613, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.10678946055291266.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OVL se za poslední hodinu změnila o +0.72%, za 24 hodin o -2.63% a za posledních 7 dní o -23.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Overlay Protocol (OVL)

No.2042

$ 729.56K
$ 729.56K

$ 62.97K
$ 62.97K

$ 6.69M
$ 6.69M

10.91M
10.91M

100,000,000
100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941

10.91%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Overlay Protocol je $ 729.56K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 62.97K. Objem v oběhu OVL je 10.91M, přičemž celková zásoba je 88871915.39447941. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.69M.

Historie cen v USD pro Overlay Protocol (OVL)

Sledujte změny cen Overlay Protocol pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0018056-2.63%
30 dní$ -0.13515-66.91%
60 dní$ -0.05655-45.83%
90 dní$ -0.10315-60.68%
Změna ceny Overlay Protocol dnes

Dnes zaznamenal OVL změnu o $ -0.0018056 (-2.63%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Overlay Protocol za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.13515 (-66.91%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Overlay Protocol za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u OVL ke změně o $ -0.05655 (-45.83%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Overlay Protocol za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.10315 (-60.68%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Overlay Protocol (OVL)?

Podívejte se na stránku Historie cen Overlay Protocol.

Co je Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Overlay Protocol investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu OVLa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Overlay Protocol na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Overlay Protocol a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Overlay Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Overlay Protocol (OVL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Overlay Protocol (OVL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Overlay Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Overlay Protocol!

Tokenomika pro Overlay Protocol (OVL)

Pochopení tokenomiky Overlay Protocol (OVL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OVL hned teď!

Jak nakupovat Overlay Protocol (OVL)

Snažíte se zjistit, jak koupit Overlay Protocol? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Overlay Protocol podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

OVL na místní měny

1 Overlay Protocol(OVL) na VND
1,759.15775
1 Overlay Protocol(OVL) na AUD
A$0.101612
1 Overlay Protocol(OVL) na GBP
0.050806
1 Overlay Protocol(OVL) na EUR
0.057491
1 Overlay Protocol(OVL) na USD
$0.06685
1 Overlay Protocol(OVL) na MYR
RM0.2801015
1 Overlay Protocol(OVL) na TRY
2.8097055
1 Overlay Protocol(OVL) na JPY
¥10.22805
1 Overlay Protocol(OVL) na ARS
ARS$96.186454
1 Overlay Protocol(OVL) na RUB
5.3740715
1 Overlay Protocol(OVL) na INR
5.938954
1 Overlay Protocol(OVL) na IDR
Rp1,114.166221
1 Overlay Protocol(OVL) na PHP
3.9234265
1 Overlay Protocol(OVL) na EGP
￡E.3.1452925
1 Overlay Protocol(OVL) na BRL
R$0.3589845
1 Overlay Protocol(OVL) na CAD
C$0.09359
1 Overlay Protocol(OVL) na BDT
8.177092
1 Overlay Protocol(OVL) na NGN
96.7433145
1 Overlay Protocol(OVL) na COP
$257.1151275
1 Overlay Protocol(OVL) na ZAR
R.1.1598475
1 Overlay Protocol(OVL) na UAH
2.8043575
1 Overlay Protocol(OVL) na TZS
T.Sh.164.6548925
1 Overlay Protocol(OVL) na VES
Bs14.77385
1 Overlay Protocol(OVL) na CLP
$62.9727
1 Overlay Protocol(OVL) na PKR
Rs18.7774965
1 Overlay Protocol(OVL) na KZT
35.426489
1 Overlay Protocol(OVL) na THB
฿2.153907
1 Overlay Protocol(OVL) na TWD
NT$2.0583115
1 Overlay Protocol(OVL) na AED
د.إ0.2453395
1 Overlay Protocol(OVL) na CHF
Fr0.05348
1 Overlay Protocol(OVL) na HKD
HK$0.5194245
1 Overlay Protocol(OVL) na AMD
֏25.583495
1 Overlay Protocol(OVL) na MAD
.د.م0.6183625
1 Overlay Protocol(OVL) na MXN
$1.240736
1 Overlay Protocol(OVL) na SAR
ريال0.2506875
1 Overlay Protocol(OVL) na ETB
Br10.309607
1 Overlay Protocol(OVL) na KES
KSh8.6363515
1 Overlay Protocol(OVL) na JOD
د.أ0.04739665
1 Overlay Protocol(OVL) na PLN
0.246008
1 Overlay Protocol(OVL) na RON
лв0.2948085
1 Overlay Protocol(OVL) na SEK
kr0.633738
1 Overlay Protocol(OVL) na BGN
лв0.1129765
1 Overlay Protocol(OVL) na HUF
Ft22.4930195
1 Overlay Protocol(OVL) na CZK
1.4098665
1 Overlay Protocol(OVL) na KWD
د.ك0.0204561
1 Overlay Protocol(OVL) na ILS
0.2172625
1 Overlay Protocol(OVL) na BOB
Bs0.4619335
1 Overlay Protocol(OVL) na AZN
0.113645
1 Overlay Protocol(OVL) na TJS
SM0.6156885
1 Overlay Protocol(OVL) na GEL
0.1811635
1 Overlay Protocol(OVL) na AOA
Kz61.2740415
1 Overlay Protocol(OVL) na BHD
.د.ب0.0251356
1 Overlay Protocol(OVL) na BMD
$0.06685
1 Overlay Protocol(OVL) na DKK
kr0.4325195
1 Overlay Protocol(OVL) na HNL
L1.759492
1 Overlay Protocol(OVL) na MUR
3.057719
1 Overlay Protocol(OVL) na NAD
$1.155168
1 Overlay Protocol(OVL) na NOK
kr0.676522
1 Overlay Protocol(OVL) na NZD
$0.116319
1 Overlay Protocol(OVL) na PAB
B/.0.06685
1 Overlay Protocol(OVL) na PGK
K0.2814385
1 Overlay Protocol(OVL) na QAR
ر.ق0.243334
1 Overlay Protocol(OVL) na RSD
дин.6.790623
1 Overlay Protocol(OVL) na UZS
soʻm805.4215015
1 Overlay Protocol(OVL) na ALL
L5.6026985
1 Overlay Protocol(OVL) na ANG
ƒ0.1196615
1 Overlay Protocol(OVL) na AWG
ƒ0.1196615
1 Overlay Protocol(OVL) na BBD
$0.1337
1 Overlay Protocol(OVL) na BAM
KM0.112308
1 Overlay Protocol(OVL) na BIF
Fr197.7423
1 Overlay Protocol(OVL) na BND
$0.086905
1 Overlay Protocol(OVL) na BSD
$0.06685
1 Overlay Protocol(OVL) na JMD
$10.740121
1 Overlay Protocol(OVL) na KHR
268.473611
1 Overlay Protocol(OVL) na KMF
Fr28.4781
1 Overlay Protocol(OVL) na LAK
1,453.2608405
1 Overlay Protocol(OVL) na LKR
රු20.374543
1 Overlay Protocol(OVL) na MDL
L1.129765
1 Overlay Protocol(OVL) na MGA
Ar301.125825
1 Overlay Protocol(OVL) na MOP
P0.5354685
1 Overlay Protocol(OVL) na MVR
1.022805
1 Overlay Protocol(OVL) na MWK
MK116.0589535
1 Overlay Protocol(OVL) na MZN
MT4.271715
1 Overlay Protocol(OVL) na NPR
रु9.491363
1 Overlay Protocol(OVL) na PYG
474.1002
1 Overlay Protocol(OVL) na RWF
Fr97.13305
1 Overlay Protocol(OVL) na SBD
$0.5501755
1 Overlay Protocol(OVL) na SCR
0.913171
1 Overlay Protocol(OVL) na SRD
$2.573725
1 Overlay Protocol(OVL) na SVC
$0.5849375
1 Overlay Protocol(OVL) na SZL
L1.1598475
1 Overlay Protocol(OVL) na TMT
m0.233975
1 Overlay Protocol(OVL) na TND
د.ت0.19633845
1 Overlay Protocol(OVL) na TTD
$0.4525745
1 Overlay Protocol(OVL) na UGX
Sh232.9054
1 Overlay Protocol(OVL) na XAF
Fr37.77025
1 Overlay Protocol(OVL) na XCD
$0.180495
1 Overlay Protocol(OVL) na XOF
Fr37.77025
1 Overlay Protocol(OVL) na XPF
Fr6.8187
1 Overlay Protocol(OVL) na BWP
P0.898464
1 Overlay Protocol(OVL) na BZD
$0.1343685
1 Overlay Protocol(OVL) na CVE
$6.3835065
1 Overlay Protocol(OVL) na DJF
Fr11.83245
1 Overlay Protocol(OVL) na DOP
$4.2844165
1 Overlay Protocol(OVL) na DZD
د.ج8.689163
1 Overlay Protocol(OVL) na FJD
$0.151081
1 Overlay Protocol(OVL) na GNF
Fr581.26075
1 Overlay Protocol(OVL) na GTQ
Q0.5127395
1 Overlay Protocol(OVL) na GYD
$13.999727
1 Overlay Protocol(OVL) na ISK
kr8.35625

Zdroj Overlay Protocol

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Overlay Protocol, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Overlay Protocol
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Overlay Protocol

Jakou hodnotu má dnes Overlay Protocol (OVL)?
Aktuální cena OVL v USD je 0.06685 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OVL v USD?
Aktuální cena OVL v USD je $ 0.06685. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Overlay Protocol?
Tržní kapitalizace OVL je $ 729.56K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OVL v oběhu?
Objem OVL v oběhu je 10.91M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OVL?
OVL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.7841389069548613 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OVL?
OVL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.10678946055291266 USD.
Jaký je objem obchodování OVL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OVL je $ 62.97K USD.
Dosáhne OVL letos vyšší ceny?
OVL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOVL, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

