Tokenomika pro Osaka Protocol (OSAK)

Zjistěte klíčové informace o Osaka Protocol (OSAK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Osaka Protocol (OSAK)

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Oficiální webové stránky:
https://osaka.win
Block Explorer:
https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak

Osaka Protocol (OSAK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Osaka Protocol (OSAK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 165.57M
Celkový objem:
$ 1,000.00T
Objem v oběhu:
$ 750.87T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 220.50M
Historické maximum:
$ 0.000000488
Historické minimum:
$ 0.000000000230262745
Aktuální cena:
$ 0.0000002205
Tokenomika Osaka Protocol (OSAK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Osaka Protocol (OSAK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OSAK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OSAK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OSAK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOSAK!

Jak nakupovat OSAK

Chtěli byste si přidat Osaka Protocol (OSAK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OSAK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Osaka Protocol (OSAK)

Analýza historie cen OSAK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OSAK

Chcete vědět, kam může OSAK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OSAK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.