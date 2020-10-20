Tokenomika pro Injective (INJ)
Informace o Injective (INJ)
Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization. With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized.
Injective (INJ): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Injective (INJ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Injective (INJ)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů INJ. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Injective Protocol’s token economics are designed to balance growth incentives, robust network security, and long-term value accrual. Below is a comprehensive breakdown of the INJ token’s issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with a detailed table for allocations and unlocks.
Issuance Mechanism
- Genesis Supply: The initial total supply was set at 100 million INJ tokens.
- Inflation/Deflation: The supply is dynamically managed through inflation (minting) and deflation (burning). The inflation rate is determined by the staking ratio, ranging from 5% to 10% based on a target staking rate of 85%. As staking increases, inflation can decrease to near zero, making INJ increasingly deflationary over time.
- Burn Mechanism: 60% of protocol fees are used in weekly auctions where users bid with INJ; the winning INJ bid is burned, reducing supply.
Allocation Mechanism
The initial allocation of INJ tokens is as follows:
|Allocation Category
|% of Total Supply
|Unlock Mechanism / Schedule
|Ecosystem Development
|36%
|Multiple instant unlocks
|Team
|20%
|Instant unlocks in tranches
|Private Sale
|17%
|Instant unlocks in tranches
|Community Growth
|10%
|Monthly unlocks over 12 months
|Binance Launchpad
|9%
|Instant unlock
|Seed Sale
|6%
|Instant unlocks in tranches
|Advisors
|2%
|Instant unlocks in tranches
Unlock Table (Sample):
|Recipient
|Start Date
|Unlock Granularity
|Amount Unlocked
|Unique Unlock Periods
|Binance Launchpad
|2020-10-20
|instant
|9,000,000
|1
|Ecosystem Development
|2020-10-20
|instant
|6,220,000
|1
|Community Growth
|2020-11-20
|monthly
|10,000,000
|12
|Private Sale
|2021-04-20
|instant
|5,556,666.67
|1
|Team
|2021-07-20
|instant
|3,333,333.33
|1
|Advisors
|2021-07-20
|instant
|333,333.33
|1
|...
|...
|...
|...
|...
Note: The full unlock schedule includes multiple tranches for each category, with most allocations unlocking instantly at various dates, except for Community Growth, which unlocks monthly over a year.
Usage and Incentive Mechanisms
- Staking & Security: INJ is used for staking in a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) system. Validators and delegators secure the network and earn inflationary rewards. There is a 21-day unbonding period for unstaking.
- Governance: INJ holders can propose and vote on governance decisions. A minimum of 500 INJ is required to submit a proposal.
- Fee Payment: INJ is used to pay transaction (gas) fees across the Injective ecosystem.
- Medium of Exchange: Used for trading, buying NFTs, and as collateral in derivatives markets.
- Liquidity Incentives: Programs like Trade & Earn and the Open Liquidity Program (OLP) distribute INJ rewards to traders and liquidity providers. For example, 7 million INJ were allocated to Trade & Earn, and OLP distributes tokens in 28-day epochs.
- Buyback and Burn: 60% of protocol fees are used to buy back and burn INJ, directly reducing supply and incentivizing holding.
Locking and Unlocking Mechanisms
- Staking Lock: Tokens staked for network security are locked and subject to a 21-day unbonding period.
- Vesting/Unlocks: Most allocations (team, advisors, private sale, seed sale, ecosystem development) are unlocked instantly in tranches, while Community Growth is unlocked monthly over 12 months.
- Trade & Earn Staking Requirement: To earn more than 100 INJ in Trade & Earn rewards, users must stake an equivalent amount of INJ, incentivizing long-term holding and network participation.
Summary Table: Allocation and Unlocks
|Allocation Category
|Unlock Start Date
|Unlock Granularity
|Amount Unlocked
|Unique Unlock Periods
|Binance Launchpad
|2020-10-20
|instant
|9,000,000
|1
|Ecosystem Development
|2020-10-20
|instant
|6,220,000
|1
|Community Growth
|2020-11-20
|monthly
|10,000,000
|12
|Private Sale
|2021-04-20
|instant
|5,556,666.67
|1
|Team
|2021-07-20
|instant
|3,333,333.33
|1
|Advisors
|2021-07-20
|instant
|333,333.33
|1
|...
|...
|...
|...
|...
Additional Notes
- Migration: INJ was initially launched as an ERC-20 token; users can migrate ERC-20 INJ to native INJ via the Injective Bridge.
- Deflationary Dynamics: The combination of staking, buyback-and-burn, and dynamic inflation parameters is designed to make INJ increasingly deflationary as the network matures.
- Ecosystem Focus: The largest allocation is for ecosystem development, highlighting a strong focus on long-term growth and adoption.
Injective’s tokenomics are engineered to reward active participation, ensure robust network security, and drive long-term value through a combination of inflationary rewards, deflationary burns, and targeted incentive programs.
Tokenomika Injective (INJ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Injective (INJ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů INJ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu INJ, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro INJ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINJ!
Jak nakupovat INJ
Chtěli byste si přidat Injective (INJ) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu INJ, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Injective (INJ)
Analýza historie cen INJ pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny INJ
Chcete vědět, kam může INJ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen INJ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Injective (INJ)
Částka
1 INJ = 15.08 USD