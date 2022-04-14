Tokenomika pro Orange (ORNJ)

Tokenomika pro Orange (ORNJ)

Zjistěte klíčové informace o Orange (ORNJ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Orange (ORNJ)

Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols.

Oficiální webové stránky:
https://www.orangecrypto.com/
Bílá kniha:
https://docs.orangecrypto.com
Block Explorer:
https://unisat.io/inscription/373ffb1afec9af0e3eac751ba68cd1987996f4c68435f7db7b67def90ec19505i0

Orange (ORNJ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Orange (ORNJ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

$ 522.19K
$ 100.00M
$ 94.60M
$ 552.00K
$ 0.81
$ 0.005204979196348725
$ 0.00552
Tokenomika Orange (ORNJ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Orange (ORNJ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ORNJ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ORNJ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ORNJ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuORNJ!

Jak nakupovat ORNJ

Chtěli byste si přidat Orange (ORNJ) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ORNJ, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Orange (ORNJ)

Analýza historie cen ORNJ pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ORNJ

Chcete vědět, kam může ORNJ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ORNJ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.