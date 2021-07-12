Tokenomika pro OpenOcean (OOE)

Zjistěte klíčové informace o OpenOcean (OOE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o OpenOcean (OOE)

OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service.

Oficiální webové stránky:
https://openocean.finance/
Bílá kniha:
https://docs.openocean.finance/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x8ea5219a16c2dbf1d6335a6aa0c6bd45c50347c5

OpenOcean (OOE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OpenOcean (OOE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M
Historické maximum:
$ 1.0601
$ 1.0601$ 1.0601
Historické minimum:
$ 0.003010001778620606
$ 0.003010001778620606$ 0.003010001778620606
Aktuální cena:
$ 0.00443
$ 0.00443$ 0.00443

Tokenomika OpenOcean (OOE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OpenOcean (OOE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OOE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OOE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OOE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOOE!

Jak nakupovat OOE

Chtěli byste si přidat OpenOcean (OOE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OOE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro OpenOcean (OOE)

Analýza historie cen OOE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OOE

Chcete vědět, kam může OOE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OOE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.