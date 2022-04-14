Tokenomika pro OCTA (OCTA)

Zjistěte klíčové informace o OCTA (OCTA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o OCTA (OCTA)

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

Oficiální webové stránky:
https://octa.space
Bílá kniha:
https://whitepaper.octa.space/octaspace-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://scan.octa.space/

OCTA (OCTA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OCTA (OCTA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tokenomika OCTA (OCTA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OCTA (OCTA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OCTA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OCTA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OCTA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOCTA!

Jak nakupovat OCTA

Chtěli byste si přidat OCTA (OCTA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OCTA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro OCTA (OCTA)

Analýza historie cen OCTA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OCTA

Chcete vědět, kam může OCTA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OCTA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.