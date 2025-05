OCTA

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

JménoOCTA

PoziceNo.906

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.10%

Objem v oběhu36,800,621

Max. objem48,000,000

Celkový objem37,959,514.4540972

Poměr v oběhu0.7666%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.493419475975837,2024-07-11

Nejnižší cena0.12048842260800421,2023-04-05

Veřejný blockchainOCTA

PředstaveníOctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.