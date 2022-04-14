Tokenomika pro Numbers Protocol (NUM)

Zjistěte klíčové informace o Numbers Protocol (NUM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Numbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

https://www.numbersprotocol.io/
https://docs.numbersprotocol.io/
https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9

Numbers Protocol (NUM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Numbers Protocol (NUM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 14.38M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 815.51M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.63M
Historické maximum:
$ 1.365
Historické minimum:
$ 0.01611824659002381
Aktuální cena:
$ 0.01763
Tokenomika Numbers Protocol (NUM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Numbers Protocol (NUM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NUM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NUM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NUM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNUM!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.