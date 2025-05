NUM

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

JménoNUM

PoziceNo.868

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.23%

Objem v oběhu777,042,539

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem787,105,523

Poměr v oběhu0.777%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.5431169107978384,2021-11-28

Nejnižší cena0.01668998202225575,2025-04-03

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

