NIZA

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

JménoNIZA

PoziceNo.2154

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu7,689,999,954

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem7,689,999,954

Poměr v oběhu0.7689%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.039299312880592206,2024-01-01

Nejnižší cena0.000041056269446749,2025-03-10

Veřejný blockchainETH

PředstaveníNiza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.