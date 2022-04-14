Tokenomika pro NFPrompt (NFP)

Zjistěte klíčové informace o NFPrompt (NFP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NFPrompt (NFP)

NFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators.

Oficiální webové stránky:
https://nfprompt.io/
Bílá kniha:
https://docs.nfprompt.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x551897f8203bd131b350601D3aC0679Ba0Fc0136

NFPrompt (NFP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NFPrompt (NFP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 36.22M
$ 36.22M$ 36.22M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 472.94M
$ 472.94M$ 472.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 76.58M
$ 76.58M$ 76.58M
Historické maximum:
$ 1.5653
$ 1.5653$ 1.5653
Historické minimum:
$ 0.0475312510382598
$ 0.0475312510382598$ 0.0475312510382598
Aktuální cena:
$ 0.07658
$ 0.07658$ 0.07658

Tokenomika NFPrompt (NFP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NFPrompt (NFP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NFP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NFP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NFP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNFP!

Jak nakupovat NFP

Chtěli byste si přidat NFPrompt (NFP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NFP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro NFPrompt (NFP)

Analýza historie cen NFP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NFP

Chcete vědět, kam může NFP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NFP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.