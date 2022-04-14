Tokenomika pro Newton Protocol (NEWT)
Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.
Newton Protocol (NEWT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Newton Protocol (NEWT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Newton Protocol (NEWT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Newton Protocol (NEWT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NEWT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NEWT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NEWT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEWT!
Historie cen pro Newton Protocol (NEWT)
Analýza historie cen NEWT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny NEWT
Chcete vědět, kam může NEWT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NEWT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
