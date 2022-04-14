Tokenomika pro Newton Protocol (NEWT)

Tokenomika pro Newton Protocol (NEWT)

Zjistěte klíčové informace o Newton Protocol (NEWT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Oficiální webové stránky:
https://newt.foundation
Bílá kniha:
https://blog.newt.foundation/the-litepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D

Newton Protocol (NEWT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Newton Protocol (NEWT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 75.44M
$ 75.44M$ 75.44M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 215.00M
$ 215.00M$ 215.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 350.90M
$ 350.90M$ 350.90M
Historické maximum:
$ 0.845
$ 0.845$ 0.845
Historické minimum:
$ 0.29986051602615776
$ 0.29986051602615776$ 0.29986051602615776
Aktuální cena:
$ 0.3509
$ 0.3509$ 0.3509

Tokenomika Newton Protocol (NEWT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Newton Protocol (NEWT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NEWT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NEWT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NEWT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEWT!

Jak nakupovat NEWT

Chtěli byste si přidat Newton Protocol (NEWT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NEWT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Newton Protocol (NEWT)

Analýza historie cen NEWT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NEWT

Chcete vědět, kam může NEWT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NEWT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.