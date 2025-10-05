Dnešní aktuální cena Newton Protocol je 0.2041 USD. Sledujte aktualizace cen NEWT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NEWT.Dnešní aktuální cena Newton Protocol je 0.2041 USD. Sledujte aktualizace cen NEWT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NEWT.

Kurz Newton Protocol(NEWT)

Aktuální cena 1 NEWT na USD

$0.2041
$0.2041
+2.35%1D
USD
Graf aktuální ceny Newton Protocol (NEWT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:28:00 (UTC+8)

Informace o ceně Newton Protocol (NEWT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1978
$ 0.1978
Nejnižší za 24 h
$ 0.2094
$ 0.2094
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1978
$ 0.1978

$ 0.2094
$ 0.2094

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428

$ 0.18424447847964207
$ 0.18424447847964207

-1.17%

+2.35%

+0.93%

+0.93%

Cena Newton Protocol (NEWT) v reálném čase je $ 0.2041. Za posledních 24 hodin se NEWT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1978 do maxima $ 0.2094, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NEWT v historii je $ 0.83373560557428, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.18424447847964207.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NEWT se za poslední hodinu změnila o -1.17%, za 24 hodin o +2.35% a za posledních 7 dní o +0.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Newton Protocol (NEWT)

No.636

$ 43.88M
$ 43.88M

$ 459.81K
$ 459.81K

$ 204.10M
$ 204.10M

215.00M
215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

21.50%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Newton Protocol je $ 43.88M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 459.81K. Objem v oběhu NEWT je 215.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 204.10M.

Historie cen v USD pro Newton Protocol (NEWT)

Sledujte změny cen Newton Protocol pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.004686+2.35%
30 dní$ -0.0552-21.29%
60 dní$ -0.1355-39.90%
90 dní$ -0.1207-37.17%
Změna ceny Newton Protocol dnes

Dnes zaznamenal NEWT změnu o $ +0.004686 (+2.35%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Newton Protocol za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0552 (-21.29%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Newton Protocol za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u NEWT ke změně o $ -0.1355 (-39.90%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Newton Protocol za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.1207 (-37.17%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Newton Protocol (NEWT)?

Podívejte se na stránku Historie cen Newton Protocol.

Co je Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Newton Protocol investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu NEWTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Newton Protocol na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Newton Protocol a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Newton Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Newton Protocol (NEWT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Newton Protocol (NEWT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Newton Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Newton Protocol!

Tokenomika pro Newton Protocol (NEWT)

Pochopení tokenomiky Newton Protocol (NEWT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NEWT hned teď!

Jak nakupovat Newton Protocol (NEWT)

Snažíte se zjistit, jak koupit Newton Protocol? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Newton Protocol podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

NEWT na místní měny

Zdroj Newton Protocol

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Newton Protocol, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Newton Protocol
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Newton Protocol

Jakou hodnotu má dnes Newton Protocol (NEWT)?
Aktuální cena NEWT v USD je 0.2041 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NEWT v USD?
Aktuální cena NEWT v USD je $ 0.2041. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Newton Protocol?
Tržní kapitalizace NEWT je $ 43.88M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NEWT v oběhu?
Objem NEWT v oběhu je 215.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NEWT?
NEWT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.83373560557428 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NEWT?
NEWT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.18424447847964207 USD.
Jaký je objem obchodování NEWT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NEWT je $ 459.81K USD.
Dosáhne NEWT letos vyšší ceny?
NEWT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNEWT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:28:00 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

