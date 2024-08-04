Tokenomika pro First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Zjistěte klíčové informace o First Neiro on ETH (NEIROCTO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

Oficiální webové stránky:
https://www.neiroeth.io/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h

First Neiro on ETH (NEIROCTO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro First Neiro on ETH (NEIROCTO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 187.92M
$ 187.92M
Celkový objem:
$ 420.69B
$ 420.69B
Objem v oběhu:
$ 420.68B
$ 420.68B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 187.92M
$ 187.92M
Historické maximum:
$ 0.00310081
$ 0.00310081
Historické minimum:
$ 0.000002433929875167
$ 0.000002433929875167
Aktuální cena:
$ 0.00044669
$ 0.00044669

Tokenomika First Neiro on ETH (NEIROCTO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro First Neiro on ETH (NEIROCTO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NEIROCTO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NEIROCTO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NEIROCTO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEIROCTO!

Jak nakupovat NEIROCTO

Chtěli byste si přidat First Neiro on ETH (NEIROCTO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NEIROCTO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Analýza historie cen NEIROCTO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NEIROCTO

Chcete vědět, kam může NEIROCTO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NEIROCTO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.