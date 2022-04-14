Tokenomika pro nuco.cloud (NCDT)

Tokenomika pro nuco.cloud (NCDT)

Zjistěte klíčové informace o nuco.cloud (NCDT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o nuco.cloud (NCDT)

nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview

Oficiální webové stránky:
https://nuco.cloud/
Bílá kniha:
https://nuco.cloud/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b

nuco.cloud (NCDT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro nuco.cloud (NCDT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M
Celkový objem:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
Objem v oběhu:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M
Historické maximum:
$ 1.4036
$ 1.4036$ 1.4036
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0494
$ 0.0494$ 0.0494

Tokenomika nuco.cloud (NCDT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro nuco.cloud (NCDT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NCDT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NCDT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NCDT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNCDT!

Jak nakupovat NCDT

Chtěli byste si přidat nuco.cloud (NCDT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NCDT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro nuco.cloud (NCDT)

Analýza historie cen NCDT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NCDT

Chcete vědět, kam může NCDT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NCDT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.