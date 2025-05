NCDT

nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview

JménoNCDT

PoziceNo.1542

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,34%

Objem v oběhu50 000 000

Max. objem50 000 000

Celkový objem50 000 000

Poměr v oběhu1%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum408.48650004,2020-11-11

Nejnižší cena0,2021-11-16

Veřejný blockchainETH

