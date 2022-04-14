Tokenomika pro Mysterium (MYST)
Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.
Mysterium (MYST): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mysterium (MYST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Mysterium (MYST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Mysterium (MYST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MYST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MYST, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MYST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMYST!
Historie cen pro Mysterium (MYST)
Analýza historie cen MYST pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny MYST
Chcete vědět, kam může MYST zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MYST kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
