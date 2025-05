MYST

Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.

JménoMYST

PoziceNo.1353

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.33%

Objem v oběhu20,033,628

Max. objem32,433,365

Celkový objem32,433,365

Poměr v oběhu0.6176%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum5.648429870605469,2018-01-09

Nejnižší cena0.0195606770677,2018-12-13

Veřejný blockchainETH

PředstaveníMysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.