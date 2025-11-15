Tokenomika pro Metti Token (MTT)

Zjistěte klíčové informace o Metti Token (MTT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:49:22 (UTC+8)
USD

Metti Token (MTT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Metti Token (MTT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 157.40M
$ 157.40M$ 157.40M
Historické maximum:
$ 210.26
$ 210.26$ 210.26
Historické minimum:
$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041
Aktuální cena:
$ 31.48
$ 31.48$ 31.48

Informace o Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Oficiální webové stránky:
https://onfa.io/
Bílá kniha:
https://wiki.onfa.io/introduction-omet-and-mtt
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x166c52d0633484c9ac0203dcbdc97bc32aaef720

Tokenomika Metti Token (MTT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Metti Token (MTT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MTT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MTT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MTT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMTT!

Jak nakupovat MTT

Chtěli byste si přidat Metti Token (MTT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MTT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Metti Token (MTT)

Analýza historie cen MTT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MTT

Chcete vědět, kam může MTT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MTT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

