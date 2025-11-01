BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Metti Token je 34.43 USD. Sledujte aktualizace cen MTT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MTT.

Více informací o MTT

Informace o ceně MTT

Co je to MTT

Bílá kniha pro MTT

Oficiální webové stránky MTT

Tokenomika pro MTT

Předpověď cen MTT

Historie MTT

Průvodce nákupem (MTT)

Převodník MTT na fiat měnu

MTT Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Metti Token

Kurz Metti Token(MTT)

Aktuální cena 1 MTT na USD

$34.43
+0.46%1D
USD
Graf aktuální ceny Metti Token (MTT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:00:53 (UTC+8)

Informace o ceně Metti Token (MTT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 32.02
Nejnižší za 24 h
$ 34.79
Nejvyšší za 24 h

$ 32.02
$ 34.79
$ 159.13148291639322
$ 3.009680156954041
-0.06%

+0.46%

-9.57%

-9.57%

Cena Metti Token (MTT) v reálném čase je $ 34.43. Za posledních 24 hodin se MTT obchodoval v rozmezí od minima $ 32.02 do maxima $ 34.79, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MTT v historii je $ 159.13148291639322, zatímco nejnižší cena v historii je $ 3.009680156954041.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MTT se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +0.46% a za posledních 7 dní o -9.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Metti Token (MTT)

No.3754

$ 0.00
$ 451.82K
$ 172.15M
0.00
5,000,000
4,998,730
0.00%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Metti Token je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 451.82K. Objem v oběhu MTT je 0.00, přičemž celková zásoba je 4998730. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 172.15M.

Historie cen v USD pro Metti Token (MTT)

Sledujte změny cen Metti Token pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.1577+0.46%
30 dní$ -22.47-39.50%
60 dní$ -13.37-27.98%
90 dní$ -30.57-47.04%
Změna ceny Metti Token dnes

Dnes zaznamenal MTT změnu o $ +0.1577 (+0.46%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Metti Token za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -22.47 (-39.50%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Metti Token za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MTT ke změně o $ -13.37 (-27.98%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Metti Token za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -30.57 (-47.04%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Metti Token (MTT)?

Podívejte se na stránku Historie cen Metti Token.

Co je Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Metti Token investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MTTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Metti Token na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Metti Token a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Metti Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Metti Token (MTT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Metti Token (MTT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Metti Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Metti Token!

Tokenomika pro Metti Token (MTT)

Pochopení tokenomiky Metti Token (MTT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MTT hned teď!

Jak nakupovat Metti Token (MTT)

Snažíte se zjistit, jak koupit Metti Token? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Metti Token podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MTT na místní měny

1 Metti Token(MTT) na VND
906,025.45
1 Metti Token(MTT) na AUD
A$52.3336
1 Metti Token(MTT) na GBP
26.1668
1 Metti Token(MTT) na EUR
29.6098
1 Metti Token(MTT) na USD
$34.43
1 Metti Token(MTT) na MYR
RM144.2617
1 Metti Token(MTT) na TRY
1,447.0929
1 Metti Token(MTT) na JPY
¥5,267.79
1 Metti Token(MTT) na ARS
ARS$49,539.2612
1 Metti Token(MTT) na RUB
2,767.8277
1 Metti Token(MTT) na INR
3,058.7612
1 Metti Token(MTT) na IDR
Rp573,833.1038
1 Metti Token(MTT) na PHP
2,020.6967
1 Metti Token(MTT) na EGP
￡E.1,619.9315
1 Metti Token(MTT) na BRL
R$184.8891
1 Metti Token(MTT) na CAD
C$48.202
1 Metti Token(MTT) na BDT
4,211.4776
1 Metti Token(MTT) na NGN
49,826.0631
1 Metti Token(MTT) na COP
$132,422.9445
1 Metti Token(MTT) na ZAR
R.597.3605
1 Metti Token(MTT) na UAH
1,444.3385
1 Metti Token(MTT) na TZS
T.Sh.84,802.8115
1 Metti Token(MTT) na VES
Bs7,609.03
1 Metti Token(MTT) na CLP
$32,433.06
1 Metti Token(MTT) na PKR
Rs9,671.0427
1 Metti Token(MTT) na KZT
18,245.8342
1 Metti Token(MTT) na THB
฿1,109.3346
1 Metti Token(MTT) na TWD
NT$1,060.0997
1 Metti Token(MTT) na AED
د.إ126.3581
1 Metti Token(MTT) na CHF
Fr27.544
1 Metti Token(MTT) na HKD
HK$267.5211
1 Metti Token(MTT) na AMD
֏13,176.361
1 Metti Token(MTT) na MAD
.د.م318.4775
1 Metti Token(MTT) na MXN
$639.0208
1 Metti Token(MTT) na SAR
ريال129.1125
1 Metti Token(MTT) na ETB
Br5,309.7946
1 Metti Token(MTT) na KES
KSh4,448.0117
1 Metti Token(MTT) na JOD
د.أ24.41087
1 Metti Token(MTT) na PLN
126.7024
1 Metti Token(MTT) na RON
лв151.8363
1 Metti Token(MTT) na SEK
kr326.3964
1 Metti Token(MTT) na BGN
лв58.1867
1 Metti Token(MTT) na HUF
Ft11,584.6621
1 Metti Token(MTT) na CZK
726.1287
1 Metti Token(MTT) na KWD
د.ك10.53558
1 Metti Token(MTT) na ILS
111.8975
1 Metti Token(MTT) na BOB
Bs237.9113
1 Metti Token(MTT) na AZN
58.531
1 Metti Token(MTT) na TJS
SM317.1003
1 Metti Token(MTT) na GEL
93.3053
1 Metti Token(MTT) na AOA
Kz31,558.1937
1 Metti Token(MTT) na BHD
.د.ب12.94568
1 Metti Token(MTT) na BMD
$34.43
1 Metti Token(MTT) na DKK
kr222.7621
1 Metti Token(MTT) na HNL
L906.1976
1 Metti Token(MTT) na MUR
1,574.8282
1 Metti Token(MTT) na NAD
$594.9504
1 Metti Token(MTT) na NOK
kr348.4316
1 Metti Token(MTT) na NZD
$59.9082
1 Metti Token(MTT) na PAB
B/.34.43
1 Metti Token(MTT) na PGK
K144.9503
1 Metti Token(MTT) na QAR
ر.ق125.3252
1 Metti Token(MTT) na RSD
дин.3,497.3994
1 Metti Token(MTT) na UZS
soʻm414,819.1817
1 Metti Token(MTT) na ALL
L2,885.5783
1 Metti Token(MTT) na ANG
ƒ61.6297
1 Metti Token(MTT) na AWG
ƒ61.6297
1 Metti Token(MTT) na BBD
$68.86
1 Metti Token(MTT) na BAM
KM57.8424
1 Metti Token(MTT) na BIF
Fr101,843.94
1 Metti Token(MTT) na BND
$44.759
1 Metti Token(MTT) na BSD
$34.43
1 Metti Token(MTT) na JMD
$5,531.5238
1 Metti Token(MTT) na KHR
138,272.9458
1 Metti Token(MTT) na KMF
Fr14,667.18
1 Metti Token(MTT) na LAK
748,478.2459
1 Metti Token(MTT) na LKR
රු10,493.5754
1 Metti Token(MTT) na MDL
L581.867
1 Metti Token(MTT) na MGA
Ar155,089.935
1 Metti Token(MTT) na MOP
P275.7843
1 Metti Token(MTT) na MVR
526.779
1 Metti Token(MTT) na MWK
MK59,774.2673
1 Metti Token(MTT) na MZN
MT2,200.077
1 Metti Token(MTT) na NPR
रु4,888.3714
1 Metti Token(MTT) na PYG
244,177.56
1 Metti Token(MTT) na RWF
Fr50,026.79
1 Metti Token(MTT) na SBD
$283.3589
1 Metti Token(MTT) na SCR
470.3138
1 Metti Token(MTT) na SRD
$1,325.555
1 Metti Token(MTT) na SVC
$301.2625
1 Metti Token(MTT) na SZL
L597.3605
1 Metti Token(MTT) na TMT
m120.505
1 Metti Token(MTT) na TND
د.ت101.12091
1 Metti Token(MTT) na TTD
$233.0911
1 Metti Token(MTT) na UGX
Sh119,954.12
1 Metti Token(MTT) na XAF
Fr19,452.95
1 Metti Token(MTT) na XCD
$92.961
1 Metti Token(MTT) na XOF
Fr19,452.95
1 Metti Token(MTT) na XPF
Fr3,511.86
1 Metti Token(MTT) na BWP
P462.7392
1 Metti Token(MTT) na BZD
$69.2043
1 Metti Token(MTT) na CVE
$3,287.7207
1 Metti Token(MTT) na DJF
Fr6,094.11
1 Metti Token(MTT) na DOP
$2,206.6187
1 Metti Token(MTT) na DZD
د.ج4,475.2114
1 Metti Token(MTT) na FJD
$77.8118
1 Metti Token(MTT) na GNF
Fr299,368.85
1 Metti Token(MTT) na GTQ
Q264.0781
1 Metti Token(MTT) na GYD
$7,210.3306
1 Metti Token(MTT) na ISK
kr4,303.75

Zdroj Metti Token

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Metti Token, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Metti Token
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Metti Token

Jakou hodnotu má dnes Metti Token (MTT)?
Aktuální cena MTT v USD je 34.43 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MTT v USD?
Aktuální cena MTT v USD je $ 34.43. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Metti Token?
Tržní kapitalizace MTT je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MTT v oběhu?
Objem MTT v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MTT?
MTT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 159.13148291639322 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MTT?
MTT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 3.009680156954041 USD.
Jaký je objem obchodování MTT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MTT je $ 451.82K USD.
Dosáhne MTT letos vyšší ceny?
MTT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMTT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Metti Token (MTT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

